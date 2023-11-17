Обвинения России в «ядерной риторике» в Кремле назвали безумными

«Мы слышим абсолютно безумные обвинения [в адрес] России в том, что мы готовы, дескать, развязать ядерную войну. Это абсолютно я считаю просто вот именно безумием, недопустимым», - сказал он.

Такие заявления, по словам Дмитрия Пескова, за последний год стали звучать все чаще. Он отверг обвинения и заявил, что Россия, будучи огромной и сильной страной, ответственно подошла к тому, чем обладает.