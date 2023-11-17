17 ноября 2023, 10:25

Обвинения России в «ядерной риторике» в Кремле назвали безумными

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Россия не манипулирует ядерным оружием и ответственно относится к своим возможностям. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал обвинения Запада безумными. Он заявил об этом в интервью студенческому информационному каналу «МГИМО 360».

«Мы слышим абсолютно безумные обвинения [в адрес] России в том, что мы готовы, дескать, развязать ядерную войну. Это абсолютно я считаю просто вот именно безумием, недопустимым», - сказал он.

Такие заявления, по словам Дмитрия Пескова, за последний год стали звучать все чаще. Он отверг обвинения и заявил, что Россия, будучи огромной и сильной страной, ответственно подошла к тому, чем обладает.

Ядерное оружие
17 ноября 2023, 09:49
«Ростех» создал модуль дистанционного управления танковым пулеметом
РИА «Новости»
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Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) корпорации «Ростех» создал платформы дистанционного управления танковым пулеметом ПКТ. Четыре устройства уже передали в зону СВО, еще пять отправят до конца года. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Камеры высокого разрешения Full HD с 30-кратным зумом, установленные на модуль, позволяют наблюдать и точно поражать цель, притом оператор, управляющий платформой, может находиться на расстоянии до километра. Он использует терминал, состоящий из ЖК-монитора и джойстика.

Есть возможность дооснастить изделие тепловизионным модулем и прибором ночного видения.

Платформу создали в этом году специалисты ставропольского завода «Сигнал», входящего в КРЭТ, по прямому запросу участников СВО. На все работы ушло лишь два месяца. В процессе создания участвовали будущие пользователи модулей. Изделие испытали на полигонах, и уже проверили в реальной боевой обстановке.

Платформы дистанционного управления пулеметом ПКТ получил 247-й гвардейский десантно-штурмовой Кавказский казачий полк. Подразделение направило разработчикам благодарственное письмо. Один из военнослужащих отметил, что устройства «хорошо себя зарекомендовали, с лучшей стороны показали себя в бою».

Ростех Оружие Армия
16 ноября 2023, 16:44
Главком Сухопутными войсками встретился с 80 военными атташе
Пресс-служба Минобороны
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Главнокомандующий Сухопутными войсками России Олег Салюков встретился с представителями военно-дипломатического корпуса 54 стран и проинформировал их о перспективах развития армии. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

В брифинге приняли участие 80 атташе. Главными темами мероприятия стали состояние и перспективы развития Сухопутных войск, а также выполнение планов в рамках международного военного сотрудничества.

«Сегодня в Москве главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков провел брифинг с представителями военно-дипломатического корпуса иностранных государств», - отметили в пресс-службе.

Брифинги для иностранных атташе под руководством главнокомандующего Сухопутными войсками проводятся раз в два года.

Ранее Салюков провел переговоры со своим коллегой из Ирана Киюмарсом Хейдари. Военачальники обсудили договоренности по дальнейшему укреплению и наращиванию сотрудничества между сухопутными войсками.

Международные отношения Россия Армия
16 ноября 2023, 06:13
США предложили найти альтернативу российским миротворцам в Карабахе
РИА «Новости»
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Американские власти намерены добиваться ухода российских миротворцев из Нагорного Карабаха по истечении их пятилетнего контракта. Помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен на слушаниях в комитете палаты представителей предложил найти им замену, сообщили «Известия».

Американские власти намерены добиваться ухода российских миротворцев из Нагорного Карабаха по истечении их пятилетнего контракта. Помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен на слушаниях в комитете палаты представителей предложил найти им замену, сообщили «Известия».

«Нам нужно добиться ухода российских миротворцев по истечении их пятилетнего контракта», - сказал он.

США, по словам Джеймса О’Брайена, готовы предложить альтернативу миротворческому контингенту.

Ранее о желании расширить свою миссию в Армении заявили в Евросоюзе. Один из чиновников объяснил, что это необходимо для защиты суверенитета страны.

В начале ноября завершилась ротация личного состава миротворцев России и отправка техники на обслуживание. Армения согласилась до конца 2024 года подписать мирный договор с Азербайджаном.

США Госдеп США Военные Армия Нагорный Карабах
15 ноября 2023, 10:29
Названа причина отказа от экспорта российского дрона-камикадзе «Ланцет»
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Заказчики интересуются российским дроном-камикадзе «Ланцет», но его не поставляют за рубеж в частности из-за того, что у российской армии существует высокая потребность в нем. Об этом ТАСС рассказал гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.

Он указал, что интерес за границей к барражирующим боеприпасам, отлично проявившим себя на поле боя, набирает обороты.

«„Ланцету“ также уделяется большое внимание на внешнем рынке, однако он не поставляется за рубеж по причинам того, что в нем высока потребность Вооруженных сил России», - пояснил Михеев.

Он добавил, что на экспорт этих боеприпасов нет разрешительной документации.

Ранее генеральный директор «Рособоронэкспорта» сообщил, что объем портфеля заключенных Россией контрактов с иностранными партнерами в рамках военно-технического сотрудничества превысил 50 миллиардов долларов и спрос заказчиков превышает возможности российского ОПК. Александр Михеев уверен, что отечественной промышленности удастся соответствовать запросам.

Экспорт Армия

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