Новый учебно-тренировочный самолет Як-152 прошел госиспытания

Читайте нас в:

Государственные совместные испытания Як-152 завершились в конце 2023 года в соответствии с планом. Во время проверок подтвердили основные летно-технические характеристики самолета. Представитель компании «Яковлев» заявил, что следующим этапом развития проекта станет импортозамещение некоторых систем воздушного судна.

«В настоящее время прорабатывается установка на Як-152 одного из двух двигателей российского производства», - сказал он.

Отечественными аналогами смогут заменить воздушный винт и другие комплектующие. ВКС России станут использовать Як-152 вместе с учебно-боевым комплексом самолета Як-130.

На Як-152 поставили немецкий двигатель. О поисках российской замены компания - разработчик публично объявила в середине прошлого года.