Новый дрон-камикадзе с защитой от РЭБ создали в России

«На текущий момент в контуре Ростеха создается еще один беспилотный летательный аппарат серии „Суперкам“. Он есть как и в разведывательной версии, так и в версии камикадзе. „Суперкам\"-камикадзе уже проходят испытания», - рассказал он.

Чемезов назвал одну из особенностей новых БПЛА - это высокая степень защищенности от РЭБ, из-за которой такие аппараты будет труднее подавить.

Ранее директор Центра поддержки аэроразведки Украины Мария Берлинская признала, что Россия успешно развивает технологии роев дронов. По ее словам, украинская сторона отстает в этой сфере. Также она заявила, что ВСУ нужна новая система борьбы с беспилотниками, потому что старые методы перестают действовать.