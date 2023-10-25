Новый армейский корпус появится в России в 2024 году
Численность Вооруженных сил России планируется повысить в 2024 году, для этого будут созданы еще один армейский корпус и флотилия. Об этом на совещании заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Его слова привело РИА «Новости».
«В следующем году планируется сформировать еще один армейский корпус, семь дивизий, 19 бригад, 49 полков и одну флотилию», - сказал он.
Медведев акцентировал на том, что вокруг России и в мире наблюдается напряженная ситуация.
По словам зампреда Совбеза, с начала 2023 года на военную службу в интересах объединенной группировки войск поступили почти 385 тысяч человек, из них 305 тысяч являются контрактниками, около 80 тысяч - добровольцами. Каждый день договор заключают более 1,6 тысячи человек, добавил Медведев.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что контракт с Минобороны России заключили несколько тысяч бывших бойцов ЧВК «Вагнер». Всего же в спецоперации участвуют 335 тысяч контрактников.