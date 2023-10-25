Новый армейский корпус появится в России в 2024 году

«В следующем году планируется сформировать еще один армейский корпус, семь дивизий, 19 бригад, 49 полков и одну флотилию», - сказал он.

Медведев акцентировал на том, что вокруг России и в мире наблюдается напряженная ситуация.

По словам зампреда Совбеза, с начала 2023 года на военную службу в интересах объединенной группировки войск поступили почти 385 тысяч человек, из них 305 тысяч являются контрактниками, около 80 тысяч - добровольцами. Каждый день договор заключают более 1,6 тысячи человек, добавил Медведев.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что контракт с Минобороны России заключили несколько тысяч бывших бойцов ЧВК «Вагнер». Всего же в спецоперации участвуют 335 тысяч контрактников.