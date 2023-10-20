Новым командующим ВКС России стал генерал-полковник Афзалов — СМИ
Новым главнокомандующим Воздушно-космическими силами (ВКС) России вместо Сергея Суровикина стал генерал-полковник Виктор Афзалов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник.
Ударные мини-беспилотники представляют собой гражданские квадрокоптеры, приспособленные для сброса гранат на противника. Такие БПЛА стали инновационным направлением боевой работы в зоне проведения спецоперации.
«На сегодняшний день подобные дроны являются одним из эффективных и очень гибких средств поражения», - рассказал собеседник агентства.
В первую очередь мини-беспилотники используют для поражения живой силы противника и его опорных пунктов, а также для поражения бронетехники.
Пресс-секретарь сил обороны Украины «Юг» Наталия Гуменюк ранее заявила, что российские военные демонстрируют «чудеса технического усовершенствования» беспилотных летательных аппаратов «Ланцет». Дальность полета этих дронов увеличили до 70 километров.
«Конечно, [слухи]. Если они так полагаются на спутниковые снимки, то есть масса ситуаций, когда эти снимки могли бы помочь нормализовать обстановку, в том числе в отношении удара по больнице в секторе Газа», - сказал министр.
Сергей Лавров не подтвердил заявление представителя Пентагона Джона Кирби о военно-техническом сотрудничестве России с КНДР.
Индустриальный директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации Бекхан Оздоев назвал гаубицу значимой вехой в развитии отечественной артиллерии и сравнил новую САУ с боевым роботом.
«Новейшая гаубица превосходит лучшие мировые и отечественные образцы по дальности и точности стрельбы, а также по времени решения боевых задач», - указали в пресс-службе.
«Коалицию-СВ» разработали для ликвидации артиллерийских и минометных батарей, бронированной техники и живой силы противника. Кроме того, благодаря автоматизированным процессам подготовки выстрела, САУ сокращает время начала стрельбы. Оружие может уничтожать средства ПВО и ПРО, а также пункты управления и полевые фортификационные сооружения.
Ранее концерн «Уралвагонзавод» (входит в Ростех) поставил российской армии партию новых танков Т-72Б3М и Т-90М «Прорыв». Эти боевые машины имеют дополнительную защиту от дронов-камикадзе.
Военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко напомнил, что к патрулированию акватории Черного моря приступили истребители МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». Дальность действия такого вооружения позволяет наносить мгновенные удары по установкам и складам с ракетами ATACMS, выявленным разведкой.
«Кинжалы» могут поражать корабли-носители морских дронов, дополнил военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.
Вторая часть комплексного подхода - подготовка расчетов ПВО для перехвата уже выпущенных ракет. Командир одной из зенитно-ракетных батарей «Южной» группировки войск с позывным Пуля рассказал агентству, что зенитчики учатся очень быстро. Для создания способа противодействия достаточно несколько пусков ATACMS. Зенитчики изучают «поведение» ракеты на различных этапах полета и генерируют способ перехвата.