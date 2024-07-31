Новоиспеченных россиян начнут лишать гражданства за откладывание похода в военкомат

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, первый заместитель главы фракции «Новые люди» Владислав Даванков и другие парламентарии разработали законопроект о расширении перечня оснований для лишения новоприобретенного гражданства. Они предложили аннулировать его за неисполнение обязанностей по постановке на воинский учет.

По действующему законодательству, получившие гражданство России иностранцы мужского пола призывного возраста должны вставать на воинский учет по месту жительства или пребывания. Однако, по словам депутатов, многие уклонялись от этой обязанности. Они предложили через МВД России синхронизировать процессы постановки на воинский учет и получения гражданства.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предлагал также увеличить срок службы для новых граждан до двух лет. Поправки планировали рассмотреть до конца весенней сессии.