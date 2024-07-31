31 июля 2024, 06:51

Новоиспеченных россиян начнут лишать гражданства за откладывание похода в военкомат

РИА «Новости»
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В Госдуму внесли законопроект о воинской обязанности для вчерашних мигрантов. Депутаты предложили лишать их гражданства России в случае отказа встать на воинский учет, сообщил РБК.

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, первый заместитель главы фракции «Новые люди» Владислав Даванков и другие парламентарии разработали законопроект о расширении перечня оснований для лишения новоприобретенного гражданства. Они предложили аннулировать его за неисполнение обязанностей по постановке на воинский учет.

По действующему законодательству, получившие гражданство России иностранцы мужского пола призывного возраста должны вставать на воинский учет по месту жительства или пребывания. Однако, по словам депутатов, многие уклонялись от этой обязанности. Они предложили через МВД России синхронизировать процессы постановки на воинский учет и получения гражданства.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предлагал также увеличить срок службы для новых граждан до двух лет. Поправки планировали рассмотреть до конца весенней сессии.

Паспорта Мигранты Законы Госдума РФ Россия
29 июля 2024, 20:38
Морская коллегия появится в России для защиты интересов в  Мировом океане
РИА «Новости»
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В России создадут Морскую коллегию. Об этом на совещании по развитию судостроительной отрасли в Рыбинске сообщил помощник президента Николай Патрушев. Его процитировало РИА «Новости».

«Решение образовать Морскую коллегию РФ приняли с целью повысить координацию деятельности органов государственной власти по реализации национальной морской политики и обеспечения защиты национальных интересов России в Мировом океане», - сказал он.

По словам Патрушева, в составе коллегии планируется создать советы по стратегическому развитию Военно-морского флота, защите национальных интересов России в Арктике, а также развитию морской деятельности страны.

Сейчас разрабатывается положение и формируется персональный состав, которые затем утвердит президент России Владимир Путин, добавил помощник главы государства.

Ранее Патрушев заявил, что страны НАТО под предлогом создания безопасной обстановки отправили на Украину вооружения , которые теперь представляют угрозу для гражданских судов РФ в Черном море.

Черное море Россия Владимир Путин
29 июля 2024, 01:00
День ВМФ в Петербурге завершили салютом с пляжа Петропавловской крепости
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Празднование Дня Военно-морского флота в Петербурге закончилось салютом с пляжа Петропавловской крепости. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Ленинградского военного округа.

«В Санкт-Петербурге с Большого пляжа Петропавловской крепости дали торжественный артиллерийский салют в ознаменование Дня Военно-морского флота», - сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что салют запустили из 12 фейерверочных установок, каждая из которых состояла из шести модулей разного калибра.

Курсанты военной артиллерийской академии с периодом в 30 секунд сделали 30 салютных залпов. Каждому из них дали особое наименование.

Ранее стало известно, как отпраздновали День Военно-морского флота на берегу Оки в Коломне. На набережной Дмитрия Донского прошел торжественный марш , где поучаствовали подразделения Коломенского гарнизона.

Праздники Санкт-Петербург Военные
28 июля 2024, 11:35
Путин отдельно поприветствовал зарубежных моряков на параде в Петербурге
РИА «Новости»
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Президент Владимир Путин поздравил моряков и всех граждан с Днем ВМФ. Верховный главнокомандующий принимает Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге, трансляцию ведет пресс-служба Кремля.

«Этот праздник мы всегда отмечаем торжественно, с уважением и любовью к прославленному флоту, с гордостью за нашу страну - морскую державу», - сказал Путин.

Отдельно глава государства поприветствовал зарубежных моряков, принимающих участие в параде.

Праздники Санкт-Петербург Кремль Россия Владимир Путин
27 июля 2024, 23:32
Сеймур Херш рассказал о гневном звонке Обамы Байдену
РИА «Новости»
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Экс-глава Штатов Барак Обама пригрозил нынешнему американскому президенту Джо Байдену отстранением от власти в рамках 25-й поправки к конституции США, если тот добровольно не выйдет из президентской гонки в ноябре. Об этом заявил журналист Сеймур Херш, его слова передало РИА «Новости».

«Обама позвонил Байдену после завтрака и сказал ему: „Дела обстоят так. У нас есть одобрение [вице-президента США Камалы] Харрис на применение 25-й поправки“», - рассказал он.

По словам Херша, в соответствии с 25-й поправкой главу Штатов отстраняют от власти из-за недееспособности, а его обязанности передаются вице-президенту государства.

Выборы в США пройдут 5 ноября. Сначала предполагали, что демократов представит Байден, но после провальных дебатов с кандидатом в президенты Дональдом Трампам в Демократической партии призвали главу государства отказаться от участия в выборах. Уже 21 июля он заявил о выходе из гонки.

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