Новое российское оружие появится на мировом рынке в 2024 году

«В 2024 году мы ожидаем, что российские предприятия-производители активизируют оформление разрешительной документации на новые образцы, в том числе из беспилотного сегмента», - подчеркнул он.

Михеев отметил, что на рынке наблюдается высокий спрос на продукцию предприятия, модернизированную после применения в реальных боевых условиях.

Генеральный директор «Рособоронэкспорта» напомнил, что в 2023 году разрешение на экспорт получили примерно 30 образцов продукции военного назначения - от бронеавтомобилей до средств связи и коммуникации. Интерес у ряда зарубежных заказчиков вызвал комплекс автономного необитаемого подводного аппарата «Клавесин-1РЭ», представленный на Международном военно-морском салоне в Кронштадте. В 2024 году комплекс представят и за границей. Александр Михеев предположил, что новинка заинтересует страны, у которых есть выход к морю.