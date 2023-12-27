Новейшую бикалиберную РСЗО создадут в России

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Чемезов пояснил, что базой для РСЗО «Возрождение» стала система дистанционного минирования «Земледелие», которая хорошо зарекомендовала себя в зоне СВО. В Ростехе предложили «нарастить ее потенциал».

«Она может использоваться одновременно и как машина дистанционного минирования, и как РСЗО, если оснастить ее унифицированным транспортно-пусковым контейнером», - пояснил Чемезов.

Гендиректор госкорпорации подтвердил, что новая разработка прошла испытания, ее считают очень актуальной. Бикалиберная машина сможет минировать территорию снарядами калибра 140 миллиметров и поражать цели реактивными снарядами калибра 220 миллиметров. Серийный выпуск РСЗО «Возрождение» начнется в начале 2024 года.

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