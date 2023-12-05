Новая партия добровольцев пополнила спецназ «Ахмат»

Никакой необходимости увеличить срок службы по призыву до двух лет на сегодняшний день нет, заявил журналистам глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Так он отреагировал на высказывания на этот счет членов комитета Виктора Соболева и Андрея Гурулева, сообщило РИА «Новости».

По мнению Соболева и Гурулева, в настоящее время необходимо рассмотреть возможность увеличения срока службы по призыву.

Картаполов в ответ заявил, что эти «умозаключения и высказывания» представляют абсолютно личное и частное мнением депутатов.

«Что касается позиции комитета по обороне Госдумы, то эти заявления никак с ней не коррелируются», - подчеркнул он.

Комитет ГД по обороне, по словам Картаполова, остается убежденным сторонником того, что никакой необходимости в увеличении срока службы по призыву нет.

Ранее с призывом увеличить срок срочной службы с одного года до двух лет выступал депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет. Также аналогичное предложение высказывал сенатор Владимир Джабаров.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тогда сообщал, что в Кремле вопрос увеличения срока службы не обсуждался. При этом он обратил внимание, что решающее мнение в вопросе останется за Минобороны.