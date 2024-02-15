15 февраля 2024, 19:29

«Не на какие-то проценты, а в разы». Путин похвалил рост производства в сфере ОПК

РИА «Новости»
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Отечественный оборонно-промышленный комплекс в разы увеличил выпуск различной техники, заявил президент Владимир Путин. На встрече с рабочими «Уралвагонзавода» глава государства заявил, что доволен результатами, которые демонстрирует ОПК.

«В целом ОПК продемонстрировал очень хорошие результаты за предыдущие год-полтора», - сказал президент.

В качестве примера Путин привел данные по производству индивидуальной бронезащиты. Оно, по его данным, выросло в 10 раз. Производство автомашин разного класса - в семь раз.

«Производство танков выросло в пять раз - не на какие-то проценты, а в пять раз», - подчеркнул он.

Также Путин привел данные о росте выпуска бронемашин различного класса. Оно выросло в 3,5 раза.

«Все в разы, разы», - констатировал глава государства.

В будущем у отечественного ОПК, отметил Путин, еще много работы.

Владимир Путин Армия
15 февраля 2024, 16:11
Путину покажут производство бронетехники на «Уралвагонзаводе»
РИА «Новости»
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Президент России Владимир Путин в четверг, 15 февраля, прибыл в Свердловскую область с рабочим визитом. Глава государства посетит «Уралвагонзавод» и осмотрит производимую на предприятии бронетехнику. Об этом сообщил журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Он приедет на „Уралвагонзавод“. Посмотрит, там есть новый цех, который построили. Естественно, там максимальная сейчас идет загрузка», - заявил пресс-секретарь.

Глава государства осмотрит сборочный цех и пообщается с сотрудниками предприятия. Затем он отправится в Верхнюю Пышму, где находится завод «Уральские локомотивы», добавил Песков.

Россия Свердловская область Владимир Путин
10 февраля 2024, 08:27
Военный аналитик отметил снижение роли танков на поле боя
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Современные танки теряют роль на поле боя и должны быть существенно доработаны для сохранения своих основных функций. Об этом РИА «Новости» сообщил военный эксперт, главред журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский, сославшись на анализ опыта боевых действий в зоне СВО.

Он рассудил, что танк должен поражать противника прямой наводкой и ударом, сохраняя при этом боеспособность под действием основных средств поражения противника.

«В то же время опыт СВО показывает, что сегодня основной танк в боевых действиях все больше превращается в „повозку для пушки“ и выполняет артиллерийские задачи, в том числе с закрытых позиций», - отметил Мураховский.

Он добавил, что танки стали нередко использовать поодиночке, в рамках отдельных боевых стычек. По словам военного эксперта, остро стоит вопрос защиты танков от беспилотников, FPV-дронов и барражирующих боеприпасов, мин. Собеседник агентства предложил оснащать танки активными системами подавления дронов и комплексами пассивной защиты от беспилотников, а также минными трапами. Кроме того, надо совершенствовать тактику применения таких машин в составе подразделений.

Ранее заместитель главы Генштаба РФ генерал-лейтенант Василий Трушин признался журналистам, что бойцы ВСУ не всегда понимают, чем их атакуют ВС России - достигается так называемая технологическая внезапность.

Беспилотники Военные ПВО Танки
06 февраля 2024, 07:36
Новое российское оружие появится на мировом рынке в 2024 году
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В 2024 году разрешение на экспорт получат новые образцы российского оружия и военной техники. Об этом РИА «Новости» рассказал гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.

«В 2024 году мы ожидаем, что российские предприятия-производители активизируют оформление разрешительной документации на новые образцы, в том числе из беспилотного сегмента», - подчеркнул он.

Михеев отметил, что на рынке наблюдается высокий спрос на продукцию предприятия, модернизированную после применения в реальных боевых условиях.

Генеральный директор «Рособоронэкспорта» напомнил, что в 2023 году разрешение на экспорт получили примерно 30 образцов продукции военного назначения - от бронеавтомобилей до средств связи и коммуникации. Интерес у ряда зарубежных заказчиков вызвал комплекс автономного необитаемого подводного аппарата «Клавесин-1РЭ», представленный на Международном военно-морском салоне в Кронштадте. В 2024 году комплекс представят и за границей. Александр Михеев предположил, что новинка заинтересует страны, у которых есть выход к морю.

Беспилотники Экспорт Военные Оружие
03 февраля 2024, 14:26
Вступившему в «Ахмат» бойцу отказали в выплате за участие в СВО
РИА «Новости»
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Вступившему в чеченский батальон «Ахмат» уроженцу Челябинска отказали в региональной выплате за участие в специальной военной операции на Украине. Об этом сообщил портал 74.ru.

Мужчина объяснил, что провел на линии соприкосновения около трех месяцев в должности полевого медика. После этого он обратился за региональной выплатой в 225 тысяч рублей, но ему отказали.

«У меня была категория годности „В“, поэтому в военном комиссариате в Челябинске добровольцем меня не взяли. Обратился в „Ахмат“, там взяли. Вопросов по зарплате нет, получали ежемесячно сумму, которую приравняли ко всем военнослужащим», - сказал боец.

Военнослужащий признался, что выплата не так важна для него, однако он хотел направить деньги на нужды подразделения, в котором служил.

В региональном министерстве социальных отношений ответили, что боец проходил службу через пункт отбора во Владикавказе, а не Челябинске. По этой причине он не имеет оснований для получения выплаты от региона.

Ранее президент России Владимир Путин потребовал от Минобороны отчет о выплатах семьям погибших участников СВО.

Военные Челябинск Деньги

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