23 июня 2024, 04:37

«Не могут сбить». На Западе признали превосходство российского оружия

РИА «Новости»
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На Западе сравнили «Искандеры» и ATACMS, и вывод оказался не в пользу американских ракет. По словам британского аналитика Александра Меркуриса, российские «Искандеры» успешно поражают цели, в то время как американские ракеты не могут преодолеть системы ПВО. Об этом он заявил в своем блоге на YouTube.

«„Искандеры“ значительно более современные системы, чем ATACMS. Они летят по сложной траектории, что заметно усложняет их перехват. <…> Даже сами украинцы вынуждены признать, что не могут сбить „Искандеры“», - отметил эксперт.

По словам Меркуриса, ракеты ATACMS - это устаревшие комплексы из 1970-х годов, которые не могут прорвать эшелонированную систему противовоздушной обороны.

Ранее сообщалось, что ракета «Искандер» поразила дивизион зенитно-ракетного комплекса С-300ПТ в Полтавской области. По данным Минобороны, российские силы ликвидировали две пусковые установки , две радиолокационные станции и кабины боевого управления.

Ракеты Оружие Запад ПВО
21 июня 2024, 15:56
Путин заявил о продолжении совершенствования армии России
РИА «Новости»
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Россия продолжит совершенствовать Вооруженные силы с учетом новых рисков и вызовов, заявил президент Владимир Путин. Оборонная политика страны, по его словам, будет выстраиваться с упором на передовые технологии, науку и последние тенденции в сфере вооруженной борьбы, военной стратегии и тактики.

В этом процессе опорой, безусловно, станет колоссальный боевой опыт, полученный в ходе спецоперации, указал глава государства. Отдельно он выделил задачи, связанные с беспилотной авиацией и поставками в ВС новейшей техники.

«В приоритетном порядке будем наращивать поставки в войска, на передовую беспилотных авиасистем различных типов, бронетехники и высокоточных средств поражения, ударной авиации, комплексов обнаружения противника и контрбатарейной борьбы, систем связи», - указал Путин.

Также, по его словам, российские специалисты будут продолжать работать над другими современными высокотехнологичными образцами вооружения и техники, которая сегодня массово идет в серийное производство.

«В наших планах и дальнейшее развитие ядерной триады », - подчеркнул он.

Оружие Владимир Путин
21 июня 2024, 15:38
Путин рассказал о планах по развитию ядерной триады России
РИА «Новости»
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В России планируют и дальше развивать ядерную триаду страны. Президент Владимир Путин на встрече с выпускниками высших военных учебных заведений отметил, что она в том числе должна выступать гарантом сохранения баланса сил в мире.

«В наших планах - дальнейшее развитие ядерной триады как гарантии стратегического сдерживания и сохранения баланса сил в мире», - сказал глава государства.

Он также отметил, что вопрос равной и неделимой безопасности Евразии важен для всех , в том числе стран ЕС и государств НАТО.

Россия, обратил внимание Путин, готова широко и на международном уровне обсуждать ключевые и жизненно важные темы как с партнерами - по ШОС, СНГ, ЕАЭС, БРИКС, - так и с другими международными объединениями.

На пресс-конференции по итогам визита во Вьетнам президент отмечал, что Россия допускает внесение изменений в ядерную доктрину на фоне обсуждений применения ядерного оружия.

Ядерное оружие Россия Владимир Путин
20 июня 2024, 13:12
Белоусов пригрозил наказанием за срыв сроков сдачи жилья для военных
РИА «Новости»
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Под личный контроль взял строительство домов и инфраструктуры в военном городке 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота министр обороны России Андрей Белоусов. В ходе поездки на Дальний Восток он проверил ход идущих работ. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Он подчеркнул, что необходимо обеспечить возведение в срок домов, казарм для размещения солдат, а также складов для оружия и военной техники.

Министру доложили, что до 1 декабря 2025 года в военном городке появятся три места для расположения 400 солдат и столовая на тысячу мест. На втором этапе работ в военном городке построят еще три казармы, спортивный комплекс, а также склад для техники и ремонта.

«Я взял на личный контроль эту стройку, будете мне ежемесячно докладывать количество механизмов, количество людей. И только попробуйте не сдать в сроки. Это будет ваша личная уголовная ответственность», - заявил Белоусов, обращаясь к руководителю организации военно-строительного комплекса.

После глава оборонного ведомства проверил, в каких условиях живет личный состав бригады, и пообщался с военными.

На минувшей неделе министр обороны Андрей Белоусов и помощник президента Алексей Дюмин обсудили вопросы помощи регионов войскам, а также увеличение поставок беспилотников. Глава оборонного ведомства подчеркнул, что в ходе дополнительных закупок экипировки, средств радиоэлектронной борьбы, дронов и бронезащиты нужно привести все к большему единообразию.

Строительство Военные Россия Андрей Белоусов
16 июня 2024, 15:40
Рейд по поиску уклонистов от воинского учета провели в Балашихе
РИА «Новости»
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Военные следователи вместе с полицейскими провели рейд в Балашихе и выявили 131 уклониста от службы в армии. Об этом сообщил источник 360.ru.

С 3 по 10 июня правоохранители проводили проверки в общежитиях, хостелах, на рынках и производственных предприятиях.

«В ходе рейдов выявлено 131 человек, которые уклонились от исполнения обязанностей по воинскому учету», - рассказал источник.

На каждого мужчину составили протоколы об административном правонарушении. Также правоохранители выявляли тех, кто находится в городе с нарушением регистрации.

Ранее более 50 иностранных работников задержали на рынках в Петербурге. Всего полицейские проверили более 350 иностранцев. На следующей неделе президент России Владимир Путин собирается провести совещание по миграционной политике.

Мигранты Военные Мужчины Балашиха Армия

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