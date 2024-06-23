«Не могут сбить». На Западе признали превосходство российского оружия

«„Искандеры“ значительно более современные системы, чем ATACMS. Они летят по сложной траектории, что заметно усложняет их перехват. <…> Даже сами украинцы вынуждены признать, что не могут сбить „Искандеры“», - отметил эксперт.

По словам Меркуриса, ракеты ATACMS - это устаревшие комплексы из 1970-х годов, которые не могут прорвать эшелонированную систему противовоздушной обороны.

Ранее сообщалось, что ракета «Искандер» поразила дивизион зенитно-ракетного комплекса С-300ПТ в Полтавской области. По данным Минобороны, российские силы ликвидировали две пусковые установки , две радиолокационные станции и кабины боевого управления.