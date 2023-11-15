Названа причина отказа от экспорта российского дрона-камикадзе «Ланцет»

Он указал, что интерес за границей к барражирующим боеприпасам, отлично проявившим себя на поле боя, набирает обороты.

«„Ланцету“ также уделяется большое внимание на внешнем рынке, однако он не поставляется за рубеж по причинам того, что в нем высока потребность Вооруженных сил России», - пояснил Михеев.

Он добавил, что на экспорт этих боеприпасов нет разрешительной документации.

Ранее генеральный директор «Рособоронэкспорта» сообщил, что объем портфеля заключенных Россией контрактов с иностранными партнерами в рамках военно-технического сотрудничества превысил 50 миллиардов долларов и спрос заказчиков превышает возможности российского ОПК. Александр Михеев уверен, что отечественной промышленности удастся соответствовать запросам.