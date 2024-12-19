19 декабря 2024, 10:01

Названа главная особенность С-500 «Прометей»

РИА «Новости»
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Возможность ликвидации широкой номенклатуры целей в ближнем космосе стала отличительной особенностью новейшей российской зенитной ракетной системы С-500 «Прометей». Об этом РИА «Новости» сообщил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

По его словам, комплекс способен нейтрализовать новейшее вооружение европейских стран НАТО и США.

«Система С-500 позволит решить вопрос с уничтожением перспективных огневых средств космического базирования противника на ближней околоземной орбите», - сказал он.

Коротченко напомнил, что США намерены в ближайшие десятилетия развернуть на околоземной орбите носитель ударных вооружений на базе многоразового космического челнока X-37В.

Днем ранее стало известно, что первый полк системы С-500 сформируют в России. Подразделение будет нацелено на решение задач стратегической противоракетной обороны.

Оружие Армия
18 декабря 2024, 10:34
Приставы простят долги подписавшим контракт с Минобороны с 1 декабря этого года
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Судебные приставы простят долги по просроченным кредитам на сумму до 10 миллионов рублей, в том числе по ипотеке. Услуга коснется граждан, заключивших контракт с Минобороны с 1 декабря 2024-го на срок свыше одного года, напомнили в ФССП.

Исключением являются долги по алиментам и возмещение вреда в связи со смертью кормильца, уточнили в ведомстве.

Подать соответствующее заявление можно через «Госуслуги», интернет-приемную на сайте Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Подмосковью, через личное обращение бойца или его родственника в подразделение ФССП или в пункт набора на военную службу.

Ранее Госдума приняла закон о продлении кредитных каникул для участников СВО и членов их семей. Льготный период рассчитывают как срок мобилизации или срок действия контракта на службу, увеличенный на 180 дней.

Долги Законы Семья Военные Кредиты Ипотека Льготная ипотека Госуслуги
16 декабря 2024, 15:24
Путин назвал поддержку ядерных сил главной задачей
РИА «Новости»
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Президент России Владимир Путин назвал главной задачей Министерства обороны поддержание ядерных сил. Об этом он заявил на заседании расширенной коллегии военного ведомства.

Стратегические силы глава государства счел инструментом сохранения стабильности и суверенитета в России.

«Мы будем и дальше поддерживать их потенциал и сбалансированное развитие, вести работу по созданию новых систем и комплексов сил сдерживания», - подчеркнул президент.

Говоря о нестратегических силах, Путин поручил продолжать отрабатывать их возможное применение на учениях.

Ранее глава государства рассказал, что Россия не ужесточает, а совершенствует ядерную доктрину. По его словам, появление на вооружении такой ракеты, как «Орешник», сводит к минимуму необходимость использовать ядерное оружие.

Ядерное оружие Россия Оружие Владимир Путин
13 декабря 2024, 07:24
Советский бомбардировщик М-4 посеял панику среди властей США в годы холодной войны
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Возможности советского бомбардировщика М-4 вызвали серьезные опасения у американских властей в годы холодной войны. Об этом сообщил военный эксперт Кристиан Орр в статье для журнала National Interest.

«Спустя несколько лет после появления „Быка“ (бомбардировщик Ту-4. - Прим. ред.) русские разработали еще один бомбардировщик „-4“, который по-настоящему напугал военные и политические американские элиты: М-4 Мясищева», - рассказал обозреватель.

По его словам, возможности советского бомбардировщика настолько превышали показатели американских, что М-4 стал «политическим бременем» стоящего тогда у власти президента Дуайта Эйзенхауэра. Первый полет самолета, прозванного в НАТО «Бизоном», прошел 20 января 1953 года. Четыре турбореактивных двигателя обеспечили ему максимальную скорость до 947 километров в час.

Советский бомбардировщик стал первым в мире серийным межконтинентальным носителем ядерной бомбы и опередил в этом знаменитый американский B-52 на несколько месяцев, напомнил Орр.

Ранее обозреватель Брэндон Вайхерт оценил российский истребитель пятого поколения Су-57. Он отметил, что самолет показал хорошие результаты результаты при нанесении ударов из-за горизонта.

США Войны Самолеты История
10 декабря 2024, 13:54
Лукашенко сделал неожиданное заявление об «Орешнике»
РИА «Новости»
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В российской ракетной системе «Орешник» использовали белорусскую пусковую установку. Об этом сообщил президент республики Александр Лукашенко.

Белоруссия Александр Лукашенко Баллистическая ракета «Орешник»

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