Названа цель учений нестратегических ядерных сил в России

«Проводимый этап учения направлен на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия России к выполнению боевых задач», - отметили в оборонном ведомстве.

Утром в среду, 31 июля, министерство объявило о старте третьего этапа учений. В рамках мероприятия отработают вопросы подготовки частей Вооруженных сил России к боевому применению нестратегического ядерного оружия. В учениях примут участие ракетные соединения Южного и Центрального военных округов, а также подразделения авиации воздушно-космических сил.

За день до этого стало известно о старте учений Военно-морского флота , на которых проверят готовность кораблей к выполнению стратегических задач.