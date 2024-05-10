10 мая 2024, 14:47

Назван тип оружия снайперов из состава ФСО

РИА «Новости»
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Фотографии работавших на параде Победы снайперов из Федеральной службы охраны, обеспечивающей безопасность президента России Владимира Путина опубликовал Telegram-канал «Военный осведомитель». Авторы уточнили, что стрелки получили на вооружение австрийские винтовки Steyr-Mannlicher SSG 08.

Это оружие разработки 2008 года, которое способно стрелять патронами различных калибров. Длина ствола винтовки составляет 600 миллиметров, а весит она 5,7 килограмма.

Судя по опубликованным снимкам, снайперы следили за обстановкой со стены Кремля, об этом свидетельствуют характерные зубцы, рядом с которыми на специальных сошках снайперы закрепили свое оружие.

Путин в минувший четверг, 9 мая, перед началом парада Победы на Красной площади обратился к жителям страны с речью. В ходе своего выступления он подчеркнул, что правду о подвигах советского народа во время Второй мировой войны забывать нельзя.

Президент отметил, что западные страны начали переписывать свою историю, оправдывать фашизм, чтобы снова привести к масштабным столкновениям народов ради сохранения своего господства. Путин пообещал, что Россия сделает все, чтобы не допустить нового глобального столкновения.

Россия Оружие Владимир Путин Парад Победы
09 мая 2024, 12:45
Путин призвал военных минимизировать потери на поле боя
РИА «Новости»
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Выполнение боевых задач должно проходить с минимальными потерями. Об этом в ходе встречи с военными заявил президент России Владимир Путин.

Он подчеркнул, что такие встречи для него имеют большое значение, поэтому он станет говорить откровенно и рассчитывает на такую же честность со стороны собеседников.

«Рассчитываю на такой откровенный разговор по поводу того, что и как у нас происходит на поле боя, что и как нужно сделать дополнительно, чтобы действия наших боевых подразделений были еще более успешными, чтобы задачи решались с минимальными потерями и чтобы, безусловно, мы добивались всех поставленных перед нами Родиной задач», - заявил Путин.

Военные Россия Владимир Путин
09 мая 2024, 11:57
Путин объяснил цель отработки применения нестратегического ЯО
РИА «Новости»
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Отработка российскими военными применения нестратегического ядерного оружия является плановой работой, в которой нет ничего необычного. Об этом заявил президент страны Владимир Путин.

«Это плановая работа, здесь нет ничего необычного», - сказал он.

Ранее министерство обороны сообщило, что согласно поручению Путина Генеральный штаб начал подготовку к проведению учений с привлечением ВМФ, авиации и ракетных соединений Южного военного округа. Военные отработают применение нестратегического ядерного оружия.

В ведомстве подчеркивали, что учения направлены на обеспечение суверенитета и территориальной целостности России в ответ на угрозы и провокационные заявления отдельных западных официальных лиц.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил ранее, что мир как никогда близок к ядерной войне. По его словам, к эскалации ведут заявления западных политиков.

Ядерное оружие Владимир Путин
09 мая 2024, 11:53
Белоруссия и Россия вместе отработают применение нестратегического ЯО
РИА «Новости»
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На втором этапе учений по отработке применения нестратегического ядерного оружия к России присоединится Белоруссия. Об этом заявил президент Владимир Путин, сообщило РИА «Новости».

Министерства обороны и генеральные штабы уже получили необходимые распоряжения, подчеркнул глава государства.

«Поскольку на территории Беларуси размещено нестратегическое ядерное оружие, то мы в этот раз предложили нашим друзьям, союзникам, да и президент Беларуси об этом просил, принять участие в одном из этапов этого учения», - сказал Путин.

Он напомнил, что подобные маневры проводят регулярно и в этот раз они пройдут в три этапа. На втором к российским специалистам подключатся коллеги из Белоруссии.

Генштаб ВС России уже начал подготовку к проведению в ближайшее время учений. В них примут участие соединения ЮВО, авиация и флот. В ходе маневров отработают подготовку и применение нестратегического ядерного оружия.

Ядерное оружие Белоруссия Россия Владимир Путин
08 мая 2024, 22:01
Возвращение генерала Суровикина в Россию опровергли
РИА «Новости»
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Генерал Сергей Суровикин вылетел из Африки в Россию, сообщил в Telegram-канале военный корреспондент Борис Рожин. Но источники из окружения военного опровергли эту информацию в разговоре с Ura.ru.

Военкор опубликовал видеозапись, на которой было видно, что Суровикин находится на борту самолета с пилоткой на голове. На кадрах генерал произнес фразу: «С Богом!».

«Он в Африке», - заявил собеседник информационного агентства.

По его словам, выложенный ролик сняли полгода назад.

В августе 2023 года Суровикина освободили от должности главкома ВКС. В начале сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал отвечать на вопросы о генерале.

Россия Армия Сергей Суровикин

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