«Нарасхват». Путин указал на спрос на ЗРПК «Панцирь» за рубежом

Российские новейшие вооружения превосходят образцы НАТО, заявил президент Владимир Путин. По его оценке, чтобы быть успешными на поле боя, нужно быстро и адекватно реагировать на происходящие на поле боя события.

«Успеха добивается тот, кто быстро реагирует на те средства поражения, разведки и подавления, которые применяет противник, быстро на это реагирует», - подчеркнул он на встрече с участниками форума «Все для Победы!» в Туле.

Отдельно он обратил внимание на важность не просто подавления средств, которые применяет противник, но и создания своих более эффективных средств.

Отдельно президент указал на то, что по всей номенклатуре вооружения - бронетехнике, ракетной технике, высокоточному оружию - качество и количество единиц продукции обеспечивается хорошими темпами.

При этом Путин отметил, что, если сравнивать современное натовское вооружение и вооружение последнего периода советского времени, то оно в чем-то и уступало, но не всегда.

«А если брать наши новейшие вооружения, то они явно всех превосходят. Это очевидный факт», - выразил уверенность глава государства.