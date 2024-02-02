02 февраля 2024, 15:43

«Нарасхват». Путин указал на спрос на ЗРПК «Панцирь» за рубежом

РИА «Новости»
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Россия в 2023 году поставила в другие страны военное оборудование на миллиарды долларов. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе выступления на форуме «Все для Победы!» в Туле. Его трансляцию ведет пресс-служба Кремля.

«ЗРПК „Панцирь“ в высшей степени востребован, в том числе за рубежом нарасхват», - заметил глава государства.

Военные Россия Владимир Путин
02 февраля 2024, 15:49
Путин назвал очевидным фактом превосходство российского оружия над натовским
РИА «Новости»
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Российские новейшие вооружения превосходят образцы НАТО, заявил президент Владимир Путин. По его оценке, чтобы быть успешными на поле боя, нужно быстро и адекватно реагировать на происходящие на поле боя события.

«Успеха добивается тот, кто быстро реагирует на те средства поражения, разведки и подавления, которые применяет противник, быстро на это реагирует», - подчеркнул он на встрече с участниками форума «Все для Победы!» в Туле.

Отдельно он обратил внимание на важность не просто подавления средств, которые применяет противник, но и создания своих более эффективных средств.

Отдельно президент указал на то, что по всей номенклатуре вооружения - бронетехнике, ракетной технике, высокоточному оружию - качество и количество единиц продукции обеспечивается хорошими темпами.

При этом Путин отметил, что, если сравнивать современное натовское вооружение и вооружение последнего периода советского времени, то оно в чем-то и уступало, но не всегда.

«А если брать наши новейшие вооружения, то они явно всех превосходят. Это очевидный факт», - выразил уверенность глава государства.

Оружие Владимир Путин
02 февраля 2024, 15:45
Путин указал на загруженность предприятий ОПК
РИА «Новости»
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Отечественные предприятия ОПК в настоящее время загружены «под завязку», у них большое количество военных заказов. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на форуме «Все для победы!» в Туле.

«Что касается предприятий оборонно-промышленного комплекса, в том числе в Туле, то у них заказов под завязку», - сказал он.

Путин подчеркнул, что Россия продолжит увеличивать объем заказов на производство вооружений, чтобы восполнять свои запасы.

«ОПК России показывает хорошие качество и темпы работы», - заключил он.

Ранее президент назвал весомым вклад сферы оборонно-промышленного комплекса в достижение победы России. По его словам, на предприятиях и заводах ОПК в настоящее время трудятся около трех миллионов человек.

Также он отметил, что государство успешно экспортирует в другие страны военное оборудование , а в 2023 году заработало на этом миллиарды долларов.

Россия Оружие Владимир Путин
31 января 2024, 17:02
Дешево и эффективно. Путин — о применении беспилотников
РИА «Новости»
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Президент России Владимир Путин заявил, что использование беспилотников в боевых действиях экономически целесообразно. Об этом он сказал на встрече с доверенными лицами на выборах, которая проходит в Гостином дворе в Москве.

«Это дешево, сердито и очень эффективно», - пояснил глава государства.

Беспилотники Владимир Путин
29 января 2024, 13:25
Разработчик российских безэкипажных катеров заявил о готовности начать серийный выпуск «Одуванчика»
РИА «Новости»
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Опытную партию безэкипажных катеров «Одуванчик» отправили в зону проведения спецоперации. В случае успешных испытаний начнется их серийное производство, сообщил РИА «Новости» директор военно-промышленного холдинга KMZ Михаил Даниленко.

«Значительные компетенции наработаны за минувшие годы, и сегодня мы как никогда готовы к выполнению таких заказов. Значительные вложения денежных средств <…> дадут отдачу в быстром и массовом производстве таких типов катеров-дронов», - сказал он.

Предприятие, по словам директора, готово к старту серийного производства, которое планировали начать в 2024 году. Даниленко отметил, что опытную партию уже отправили в зону СВО, и если испытания пройдут успешно, начнут выпуск.

Быстроходные безэкипажные катера-носители «Одуванчик» смогут развивать скорость до 80 километров в час и нести взрывчатку весом свыше 600 килограммов. KMZ объявил о выходе первой партии из 10 дронов в конце 2023 года. Военные смогут использовать их не только в качестве камикадзе, но и как платформу для воздушных беспилотников.

Беспилотники Оружие Импортозамещение

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