29 июля 2024, 20:38

Морская коллегия появится в России для защиты интересов в  Мировом океане

РИА «Новости»
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В России создадут Морскую коллегию. Об этом на совещании по развитию судостроительной отрасли в Рыбинске сообщил помощник президента Николай Патрушев. Его процитировало РИА «Новости».

«Решение образовать Морскую коллегию РФ приняли с целью повысить координацию деятельности органов государственной власти по реализации национальной морской политики и обеспечения защиты национальных интересов России в Мировом океане», - сказал он.

По словам Патрушева, в составе коллегии планируется создать советы по стратегическому развитию Военно-морского флота, защите национальных интересов России в Арктике, а также развитию морской деятельности страны.

Сейчас разрабатывается положение и формируется персональный состав, которые затем утвердит президент России Владимир Путин, добавил помощник главы государства.

Ранее Патрушев заявил, что страны НАТО под предлогом создания безопасной обстановки отправили на Украину вооружения , которые теперь представляют угрозу для гражданских судов РФ в Черном море.

Черное море Россия Владимир Путин
29 июля 2024, 01:00
День ВМФ в Петербурге завершили салютом с пляжа Петропавловской крепости
Freepik
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Празднование Дня Военно-морского флота в Петербурге закончилось салютом с пляжа Петропавловской крепости. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Ленинградского военного округа.

«В Санкт-Петербурге с Большого пляжа Петропавловской крепости дали торжественный артиллерийский салют в ознаменование Дня Военно-морского флота», - сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что салют запустили из 12 фейерверочных установок, каждая из которых состояла из шести модулей разного калибра.

Курсанты военной артиллерийской академии с периодом в 30 секунд сделали 30 салютных залпов. Каждому из них дали особое наименование.

Ранее стало известно, как отпраздновали День Военно-морского флота на берегу Оки в Коломне. На набережной Дмитрия Донского прошел торжественный марш , где поучаствовали подразделения Коломенского гарнизона.

Праздники Санкт-Петербург Военные
28 июля 2024, 11:35
Путин отдельно поприветствовал зарубежных моряков на параде в Петербурге
РИА «Новости»
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Президент Владимир Путин поздравил моряков и всех граждан с Днем ВМФ. Верховный главнокомандующий принимает Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге, трансляцию ведет пресс-служба Кремля.

«Этот праздник мы всегда отмечаем торжественно, с уважением и любовью к прославленному флоту, с гордостью за нашу страну - морскую державу», - сказал Путин.

Отдельно глава государства поприветствовал зарубежных моряков, принимающих участие в параде.

Праздники Санкт-Петербург Кремль Россия Владимир Путин
27 июля 2024, 23:32
Сеймур Херш рассказал о гневном звонке Обамы Байдену
РИА «Новости»
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Экс-глава Штатов Барак Обама пригрозил нынешнему американскому президенту Джо Байдену отстранением от власти в рамках 25-й поправки к конституции США, если тот добровольно не выйдет из президентской гонки в ноябре. Об этом заявил журналист Сеймур Херш, его слова передало РИА «Новости».

«Обама позвонил Байдену после завтрака и сказал ему: „Дела обстоят так. У нас есть одобрение [вице-президента США Камалы] Харрис на применение 25-й поправки“», - рассказал он.

По словам Херша, в соответствии с 25-й поправкой главу Штатов отстраняют от власти из-за недееспособности, а его обязанности передаются вице-президенту государства.

Выборы в США пройдут 5 ноября. Сначала предполагали, что демократов представит Байден, но после провальных дебатов с кандидатом в президенты Дональдом Трампам в Демократической партии призвали главу государства отказаться от участия в выборах. Уже 21 июля он заявил о выходе из гонки.

США Дональд Трамп Выборы президента США Джо Байден Камала Харрис Выборы Барак Обама Демократическая партия США
27 июля 2024, 21:01
Китайский адмирал прибыл в Россию для участия в главном военно-морском параде
Pxhere
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Командующий Военно-морскими силами Народно-освободительной армии Китая адмирал Ху Чжунмин прибыл в Россию для участия в главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Минобороны.

В рамках визита китайский военачальник встретился с замминистра обороны России Александром Фоминым.

«В ходе встречи обсуждены актуальные вопросы российско-китайского взаимодействия», - отметили в МО.

Представители министерства поблагодарили Китай за активное участие в мероприятиях ко Дню ВМФ России.

Президент Владимир Путин 27 июля подписал указ о проведении парада и праздничного салюта в Санкт-Петербурге. Подготовку мероприятия возложили на Минобороны. Парад пройдет 28 июля, начало - в 10:00 по московскому времени.

Военные Россия Китай

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