Морская коллегия появится в России для защиты интересов в  Мировом океане

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«Решение образовать Морскую коллегию РФ приняли с целью повысить координацию деятельности органов государственной власти по реализации национальной морской политики и обеспечения защиты национальных интересов России в Мировом океане», - сказал он.

По словам Патрушева, в составе коллегии планируется создать советы по стратегическому развитию Военно-морского флота, защите национальных интересов России в Арктике, а также развитию морской деятельности страны.

Сейчас разрабатывается положение и формируется персональный состав, которые затем утвердит президент России Владимир Путин, добавил помощник главы государства.

Ранее Патрушев заявил, что страны НАТО под предлогом создания безопасной обстановки отправили на Украину вооружения , которые теперь представляют угрозу для гражданских судов РФ в Черном море.