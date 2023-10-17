Мобильную установку «Черная вдова» для крепления пулеметов создали в России

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Турелью можно управлять на расстоянии до полутора километров. Вес изделия - около 15 килограммов. Применять установку планируют вместе с пулеметом Калашникова. Установив ее возле окопа, можно продолжать бой «в полной безопасности», рассказал собеседник агентства.

«Один человек может ее сложить и передислоцироваться из одной точки в другую без задействования техники», - пояснили в НПО.

Впервые «Черную вдову» представили в Москве на выставке «Интерполитех».

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу указал на важность оперативного производства артиллерийских систем и боеприпасов к ним во время спецоперации. Работа над наращиванием их производства уже идет активными темпами.