Мишустин раскрыл данные по росту объема производства ОПК

Он добавил, что объемы выпуска бронетанкового вооружения увеличились в три раза, авиационной техники и беспилотников - вдвое, автомобилей - почти в три раза.

«Необходимо не сбавлять набранный темп, строго соблюдать установленные сроки. У наших защитников должно быть все необходимое для выполнения важных задач для страны, включая снаряжение и соответствующую оборонительную инфраструктуру», - заявил Мишустин.

Премьер-министр добавил, что по всей линии размещения войск построили тысячи инженерных сооружений.

Он отметил, что достигнутых результатов удалось достичь за счет дополнительного финансирования оборонного сектора. Сегодня в работе задействованы более 360 предприятий, куда дополнительно привлекли около 520 тысяч новых работников.

Отдельно глава правительства отметил, что российские промышленники оперативно наладили выпуск мобильной медицинской инфраструктуры, необходимой в полевых условиях, а также увеличили производство останавливающих кровь повязок, которые заменили импортные.

О быстром выходе российского оборонно-промышленного комплекса на крупные объемы производства ранее заявил заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев. Он отметил, что выпуск средств поражения, специальной техники и вооружений за год увеличился кратно.