Мировой спрос на Су-35 и Ка-52 вырос на фоне их применения на СВО

По его словам, также увеличилась популярность тяжелой огнеметной системы ТОС-1А, самоходной гаубицы «Мста-С», РСЗО «Торнадо-Г» и «Торнадо-С». Российская военная техника продемонстрировала свою эффективность в противодействии натовской, констатировал Артяков. Он добавил, что партнеры «Ростеха» следят за применением отечественного вооружения на поле боя, анализируют, что стоит доработать. Представители промышленности получают обратную связь из зоны СВО.

«Портфель заказов „Рособоронэкспорта“ стабильно держится на уровне свыше четырех триллионов рублей. Мы постоянно работаем над его увеличением - расширяем географию и номенклатуру поставок в дружественные страны, продвигаем продукцию для всех видов вооруженных сил и родов войск», - добавил заместитель генерального директора «Ростеха».

По его словам, наиболее перспективные направления - ПВО, ВВС, бронетанковая техника и стрелковое оружие.