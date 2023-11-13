13 ноября 2023, 07:38

Мировой спрос на Су-35 и Ка-52 вырос на фоне их применения на СВО

Пресс-служба Минобороны
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Спрос на российские истребители Су-35, танки Т-90 и вертолеты Ка-52 на мировом оружейном рынке вырос на фоне их применения в ходе спецоперации. Об этом рассказал «Российской газете» заместитель гендиректора «Ростеха» Владимир Артяков.

По его словам, также увеличилась популярность тяжелой огнеметной системы ТОС-1А, самоходной гаубицы «Мста-С», РСЗО «Торнадо-Г» и «Торнадо-С». Российская военная техника продемонстрировала свою эффективность в противодействии натовской, констатировал Артяков. Он добавил, что партнеры «Ростеха» следят за применением отечественного вооружения на поле боя, анализируют, что стоит доработать. Представители промышленности получают обратную связь из зоны СВО.

«Портфель заказов „Рособоронэкспорта“ стабильно держится на уровне свыше четырех триллионов рублей. Мы постоянно работаем над его увеличением - расширяем географию и номенклатуру поставок в дружественные страны, продвигаем продукцию для всех видов вооруженных сил и родов войск», - добавил заместитель генерального директора «Ростеха».

По его словам, наиболее перспективные направления - ПВО, ВВС, бронетанковая техника и стрелковое оружие.

Вертолеты Истребители Ростех Танки
13 ноября 2023, 04:46
Подготовка к производству истребителей Checkmate началась в России
РИА «Новости»
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Российские специалисты начали готовиться к производству первых образцов истребителей пятого поколения Checkmate. Об этом сообщило РИА «Новости», сославшись на пресс-службу Ростеха.

Российские специалисты начали готовиться к производству первых образцов истребителей пятого поколения Checkmate. Об этом сообщило РИА «Новости» , сославшись на пресс-службу Ростеха.

Как заявили в госкорпорации, в проект внесли изменения, основанные на проведенных ранее работах. Это позволило скорректировать сроки первого вылета.

«Сегодня конструкторская документация передана на завод-изготовитель, начата подготовка производства первых образцов», - сказали журналистам.

После первой презентации истребителя потенциальных заказчиков попросили дать обратную связь. На основе отзывов изменили стоимость и некоторые технические решения. По словам пресс-службы, это помогло увеличить конкурентоспособность и коммерческую привлекательность Checkmate.Также это снизило технические риски при его создании.

Впервые Checkmate презентовали летом 2021 года на авиакосмическом салоне МАКС. Он представляет собой первый в России однодвигательный самолет пятого поколения.

Истребители Россия
10 ноября 2023, 06:12
Снайперы на Марьинском направлении получили специально разработанные для СВО винтовки Raptor
РИА «Новости»
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Разработчики передали снайперам на Марьинском направлении новые винтовки BespokeGun Raptor Tactical .338 LM с уменьшенной отдачей и дальностью поражения до 1850 метров. Представители «Московской оружейной компании» сообщили об этом ТАСС.

Новую винтовку создали специально для нужд спецоперации. Ее выпустили в виде целого комплекса - вместе с индивидуальными боеприпасами, прицелом, приборами наблюдения. Они поражают цели на расстоянии до 1850 метров при кучности стрельбы не больше 0,3 МОА.

«Мы пробовали в работе винтовки разных производителей. Но есть моменты, которые меня как стрелка не устраивают: моя масса тела не позволяет большую отдачу. Здесь отдача минимизирована», - сказала снайпер с позывным Маша.

Весной российская армия приняла на вооружение винтовку Чукавина концерна «Калашников» для ведения боя на малом и среднем расстояниях. Она успешно прошла государственные испытания.

Оружие Армия
09 ноября 2023, 14:52
Медведев призвал Минобороны устранить проблемы с выплатами довольствия военным
РИА «Новости»
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Минобороны и командиры обязаны контролировать регулярную оплату денежного содержания военных. Это то, что гарантировано государством и с чем не должно быть проблем, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев на встрече с военнослужащими. Кадры с нее он опубликовал в Telegram-канале.

«Понятно, что технические проблемы всегда могут быть, <…>, но это обязанность Минобороны, командиров следить за тем, чтобы денежное содержание выплачивалось регулярно», - заявил Медведев, сославшись на действующее российское законодательство.

По его словам, в данном вопросе не должны возникать проблемы. Зампред Совбеза выразил надежду на то, что все подразделения будут отслеживать это.

С таким заявлением Медведев выступил перед военнослужащими 337-го десантно-штурмового полка 104-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии на полигоне Алабино.

Ранее зампред комитета Госдумы по контролю Алла Полякова рассказала о пакете льгот для военнослужащих по контракту. По ее словам, помимо единовременной выплаты, есть зарплата, надбавки, социальные гарантии и пенсионные права.

Кроме того, президент России Владимир Путин подписал указ об обязательном страховании жизни и здоровья граждан страны, решивших участвовать в спецоперации на Украине в добровольном порядке.

Дмитрий Медведев Россия Армия Деньги Совет безопасности РФ
08 ноября 2023, 14:04
Американский дрон впервые сменил траекторию разведки в районе Крыма
Unsplash
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Базирующийся в Сицилии американский разведывательный дрон RQ-4B Global Hawk сменил траекторию полета. Он начал следить за обстановкой в Крыму с территории Болгарии и Турции, а не подлетать к границе России, сообщила Lenta.ru со ссылкой на данные сервиса Flightradar.

Беспилотник с позывным FORTE10 8 ноября изменил маршрут. Утром RQ-4B Global Hawk стартовал с военно-морской авиабазы НАТО в Сицилии и около 10 часов его засекли над Черным морем. Раньше дрон приближался к границе России в районе Крымского полуострова, но теперь в течение двух часов кружил над территориальными водами Болгарии и Турции.

Журналисты связали эти перемены с решением президента России Владимира Путина организовать регулярное патрулирование акватории Черного моря истребителями-перехватчиками МиГ-31 с комплексами «Кинжал».

RQ-4B Global Hawk регулярно проводил разведку у границ России. В 2019 году его заметили над территорией Донбасса , через год - возле Крыма. Летом 2023 года он подлетел в компании MQ-9 Reaper. На перехват дронов подняли два истребителя.

США Беспилотники Крым

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