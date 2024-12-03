Минобороны впервые детально показало гиперзвуковую ракету «Циркон»

Россия столкнулась с острой нехваткой специалистов инженерных специальностей в сфере военно-промышленного комплекса. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по контролю Олег Морозов, его процитировал сайт «Дума ТВ».

По его словам, дефицит кадров на предприятиях в ближайшее время составит уже порядка 400 тысяч человек. Парламентарий обратил внимание, что в последнее время на рынке труда фиксируется избыток гуманитариев и нехватка инженеров.

«И этот факт особенно чувствителен для предприятий ВПК», - добавил Морозов.

Ранее о необходимости обучения технических специалистов рассказал председатель правительства Михаил Мишустин. В будущем инженеры смогут составить новую промышленную элиту страны, подчеркнул он. Мишустин объяснил, что все больше молодых людей отказываются от некогда популярных направлений вроде юриспруденции и менеджмента в пользу технических специальностей.