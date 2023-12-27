Минобороны получило партию истребителей пятого поколения Су-57

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Самолеты успешно прошли все необходимые заводские испытания. Наращивание производства этих уникальных истребителей оказалось возможным благодаря решению вопросов по поставкам комплектующих и совершенствованию технологий сборки.

«Считаю, что коллектив КНААЗ достойно справляется с этой сложнейшей задачей», - подчеркнул Мантуров.

По словам гендиректора Ростеха Сергея Чемезова, которые также привели в релизе Минпромторга, в цехе окончательной сборки уже идет работа над боевыми машинами, которые поступят ВКС России в 2024 году.

В начале декабря Иркутский авиационный завод Объединенной авиастроительной корпорации изготовил и передал Минобороны новые многофункциональные истребители Су-30СМ2 и учебно-боевые самолеты Як-130. Техника прошла наземные и летные испытания.