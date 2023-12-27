27 декабря 2023, 13:05

Минобороны получило партию истребителей пятого поколения Су-57

РИА «Новости»
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Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Гагарина (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию Ростеха) передал Министерству обороны заключительную партию истребителей пятого поколения Су-57, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров. Его слова привели на сайте ведомства.

Самолеты успешно прошли все необходимые заводские испытания. Наращивание производства этих уникальных истребителей оказалось возможным благодаря решению вопросов по поставкам комплектующих и совершенствованию технологий сборки.

«Считаю, что коллектив КНААЗ достойно справляется с этой сложнейшей задачей», - подчеркнул Мантуров.

По словам гендиректора Ростеха Сергея Чемезова, которые также привели в релизе Минпромторга, в цехе окончательной сборки уже идет работа над боевыми машинами, которые поступят ВКС России в 2024 году.

В начале декабря Иркутский авиационный завод Объединенной авиастроительной корпорации изготовил и передал Минобороны новые многофункциональные истребители Су-30СМ2 и учебно-боевые самолеты Як-130. Техника прошла наземные и летные испытания.

Истребители Истребитель Су-57 Самолеты Заводы
27 декабря 2023, 06:05
Новый дрон-камикадзе с защитой от РЭБ создали в России
РИА «Новости»
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В России создали барражирующий боеприпас «Суперкам» с эффективной защитой от систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ), сейчас его испытывают. Об этом заявил гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в беседе с РИА «Новости».

«На текущий момент в контуре Ростеха создается еще один беспилотный летательный аппарат серии „Суперкам“. Он есть как и в разведывательной версии, так и в версии камикадзе. „Суперкам\"-камикадзе уже проходят испытания», - рассказал он.

Чемезов назвал одну из особенностей новых БПЛА - это высокая степень защищенности от РЭБ, из-за которой такие аппараты будет труднее подавить.

Ранее директор Центра поддержки аэроразведки Украины Мария Берлинская признала, что Россия успешно развивает технологии роев дронов. По ее словам, украинская сторона отстает в этой сфере. Также она заявила, что ВСУ нужна новая система борьбы с беспилотниками, потому что старые методы перестают действовать.

Беспилотники Ростех Россия Технологии
27 декабря 2023, 00:07
Новейшую бикалиберную РСЗО создадут в России
РИА «Новости»
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В России разрабатывают новейшую бикалиберную реактивную систему залпового огня (РСЗО) «Возрождение», сообщил в интервью РИА «Новости» генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов. Серийное производство нового вооружения начнется в первой половине 2024 года.

Чемезов пояснил, что базой для РСЗО «Возрождение» стала система дистанционного минирования «Земледелие», которая хорошо зарекомендовала себя в зоне СВО. В Ростехе предложили «нарастить ее потенциал».

«Она может использоваться одновременно и как машина дистанционного минирования, и как РСЗО, если оснастить ее унифицированным транспортно-пусковым контейнером», - пояснил Чемезов.

Гендиректор госкорпорации подтвердил, что новая разработка прошла испытания, ее считают очень актуальной. Бикалиберная машина сможет минировать территорию снарядами калибра 140 миллиметров и поражать цели реактивными снарядами калибра 220 миллиметров. Серийный выпуск РСЗО «Возрождение» начнется в начале 2024 года.

Передовая российская технология роя дронов поразила украинских специалистов. Благодаря машинному обучению беспилотники находят цели , а сами дроны становятся неуязвимыми для РЭБ.

Ростех Россия Оружие Машины Технологии
26 декабря 2023, 23:31
Жителям Ейска объяснили громкие звуки в небе
РИА «Новости»
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Громкие звуки, которые жители Ейска слышали ранее, — это военные учения с применением беспилотников. Об этом сообщили в Оперативном штабе Краснодарского края.

Громкие звуки, которые жители Ейска слышали ранее, - это военные учения с применением беспилотников. Об этом сообщили в Оперативном штабе Краснодарского края.

По информации единой дежурно-диспетчерской службы Ейского района, военные в регионе проводят учения, в том числе с использованием дронов.

«Громкий звук - уничтожение одной из учебных целей при отработке задач учений», - пояснили в оперштабе.

Ранее в СМИ появилась информация о звуках взрывов в Ейске, которые приписали работе ПВО. Жители сообщили, что слышали несколько громких звуков.

Рано утром 26 декабря ВСУ атаковали порт Феодосии. Спасатели оперативно локализовали начавшийся после взрыва пожар. От взрыва пострадал большой десантный корабль «Новочеркасск». Системы ПВО сбили два бомбардировщика Су-24 около населенного пункта Жовтень.

Военные учения Военные Взрывы ПВО Краснодарский край
25 декабря 2023, 16:15
Иноагентам и иностранцам в России запретили служить по призыву в погранвойсках
РИА «Новости»
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Иноагентам, судимым, наркоманам и иностранцам запретили призываться в Пограничную службу ФСБ России. Президент Владимир Путин подписал закон с поправками в отдельные законодательные акты. Документ опубликовали на портале правовой информации.

Президент утвердил порядок, при котором пограничниками не смогут становиться призывники с иностранным гражданством, видом на жительство и другим документом о праве на постоянное проживание за пределами России. Людей, имевших судимости, в том числе погашенные путем амнистии, примирения сторон, деятельным раскаянием или истечением срока давности, тоже не возьмут в погранслужбу. Аналогичный запрет наложили на иноагентов и тех, кто принимал психотропные и наркотические вещества без назначения врача.

Иноагентам в России уже запретили работать на муниципальной и государственной службе, заниматься творчеством за счет бюджета. Осенью 2023 года Минюст заявил, что из реестра лиц под иностранным влиянием исключили 64 физических и юридических лиц.

Законы Военные ФСБ Россия Владимир Путин Армия

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