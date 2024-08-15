Мини-робота «Жало» создали в России для расстановки «умных» минных полей

Российские разработчики создали FPV-дрон «Судного дня», способный контролировать радиационный фон и обеспечивать безопасность работы личного состава в случае нанесения ядерных ударов. Об этом ТАСС рассказал гендиректор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин.

«Уверен, что здравый смысл возобладает, мир не допустит применения ядерного оружия и наш дрон „Судного дня“ никогда не понадобится. Но мы считаем, что было бы преступлением не готовиться даже к самым худшим сценариям развития событий», - заявил он.

Специалисты ЦКБР разработали проект «Хруст», частью которого и стал дрон «Судного дня». Он представляет собой небольшой аппарат с возможностью компактной укладки вместе с наземным оборудованием.

Кузякин добавил, что дрон способен быстро облететь окрестности, «заглянув в каждый закуток» и замерив дозиметром уровень радиации.

Время его полета занимает до 20 минут при активном маневрировании, а дальность работы зависит от местности и условий прохождения сигнала. В целом, от 500 метров (зона сплошного заражения) до двух километров (в зонах переменного заражения).

ЦКБР разработало несколько сценариев его применения, в том числе проверка уровня заражения по маршруту движения колонн через территории, подвергшиеся ядерному удару.

Ранее полевой медик с позывным Студент рассказал, что украинские боевики задействовали на Угледарском направлении новую версию дрона «Баба-яга». Аппарат сбрасывает на позиции противника мины, снаряды и самодельную взрывчатку.