15 августа 2024, 11:42

Мини-робота «Жало» создали в России для расстановки «умных» минных полей

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Компания «Гумич» разработала четырехколесную роботизированную мини-платформу «Жало» для создания «умных» минных полей. Они позволят бороться с машинами противника и пропускать бронетехнику своих войск, сообщил РИА «Новости» генеральный директор компании Александр Гаврилов.

«По своей сути это умное минное поле. На „Жало“ ставим противотанковую мину ТМ-62, после чего до 200 роботов отправляются в поле. Когда необходимо дать проехать своей технике, то они уезжают в разные стороны, после чего возвращаются на исходную позицию», - сказал он.

Гаврилов уточнил, что размер платформы составляет 50 на 50 сантиметров, она оборудована четырьмя ведущими колесами, умеет самостоятельно ставить мину в нужном месте благодаря специальной системе сброса мин.

Ранее стало известно, что в России разработали ракету для поражения бронетехники с беспилотников.

Россия Оружие
03 августа 2024, 05:22
В России разработали FPV-дрон «Судного дня»
РИА «Новости»
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Российские разработчики создали FPV-дрон «Судного дня», способный контролировать радиационный фон и обеспечивать безопасность работы личного состава в случае нанесения ядерных ударов. Об этом ТАСС рассказал гендиректор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин.

«Уверен, что здравый смысл возобладает, мир не допустит применения ядерного оружия и наш дрон „Судного дня“ никогда не понадобится. Но мы считаем, что было бы преступлением не готовиться даже к самым худшим сценариям развития событий», - заявил он.

Специалисты ЦКБР разработали проект «Хруст», частью которого и стал дрон «Судного дня». Он представляет собой небольшой аппарат с возможностью компактной укладки вместе с наземным оборудованием.

Кузякин добавил, что дрон способен быстро облететь окрестности, «заглянув в каждый закуток» и замерив дозиметром уровень радиации.

Время его полета занимает до 20 минут при активном маневрировании, а дальность работы зависит от местности и условий прохождения сигнала. В целом, от 500 метров (зона сплошного заражения) до двух километров (в зонах переменного заражения).

ЦКБР разработало несколько сценариев его применения, в том числе проверка уровня заражения по маршруту движения колонн через территории, подвергшиеся ядерному удару.

Ранее полевой медик с позывным Студент рассказал, что украинские боевики задействовали на Угледарском направлении новую версию дрона «Баба-яга». Аппарат сбрасывает на позиции противника мины, снаряды и самодельную взрывчатку.

Ядерное оружие Беспилотники Россия Армия
31 июля 2024, 09:41
Названа цель учений нестратегических ядерных сил в России
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Учения российской армии направлены на поддержание готовности применения нестратегического ядерного оружия к выполнению боевых задач. Об этом заявили в пресс-службе Минобороны.

«Проводимый этап учения направлен на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия России к выполнению боевых задач», - отметили в оборонном ведомстве.

Утром в среду, 31 июля, министерство объявило о старте третьего этапа учений. В рамках мероприятия отработают вопросы подготовки частей Вооруженных сил России к боевому применению нестратегического ядерного оружия. В учениях примут участие ракетные соединения Южного и Центрального военных округов, а также подразделения авиации воздушно-космических сил.

За день до этого стало известно о старте учений Военно-морского флота , на которых проверят готовность кораблей к выполнению стратегических задач.

Ядерное оружие Россия Оружие Армия
31 июля 2024, 06:51
Новоиспеченных россиян начнут лишать гражданства за откладывание похода в военкомат
РИА «Новости»
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В Госдуму внесли законопроект о воинской обязанности для вчерашних мигрантов. Депутаты предложили лишать их гражданства России в случае отказа встать на воинский учет, сообщил РБК.

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, первый заместитель главы фракции «Новые люди» Владислав Даванков и другие парламентарии разработали законопроект о расширении перечня оснований для лишения новоприобретенного гражданства. Они предложили аннулировать его за неисполнение обязанностей по постановке на воинский учет.

По действующему законодательству, получившие гражданство России иностранцы мужского пола призывного возраста должны вставать на воинский учет по месту жительства или пребывания. Однако, по словам депутатов, многие уклонялись от этой обязанности. Они предложили через МВД России синхронизировать процессы постановки на воинский учет и получения гражданства.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предлагал также увеличить срок службы для новых граждан до двух лет. Поправки планировали рассмотреть до конца весенней сессии.

Паспорта Мигранты Законы Госдума РФ Россия
29 июля 2024, 20:38
Морская коллегия появится в России для защиты интересов в  Мировом океане
РИА «Новости»
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В России создадут Морскую коллегию. Об этом на совещании по развитию судостроительной отрасли в Рыбинске сообщил помощник президента Николай Патрушев. Его процитировало РИА «Новости».

«Решение образовать Морскую коллегию РФ приняли с целью повысить координацию деятельности органов государственной власти по реализации национальной морской политики и обеспечения защиты национальных интересов России в Мировом океане», - сказал он.

По словам Патрушева, в составе коллегии планируется создать советы по стратегическому развитию Военно-морского флота, защите национальных интересов России в Арктике, а также развитию морской деятельности страны.

Сейчас разрабатывается положение и формируется персональный состав, которые затем утвердит президент России Владимир Путин, добавил помощник главы государства.

Ранее Патрушев заявил, что страны НАТО под предлогом создания безопасной обстановки отправили на Украину вооружения , которые теперь представляют угрозу для гражданских судов РФ в Черном море.

Черное море Россия Владимир Путин

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