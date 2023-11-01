Минцифры поддержало идею создания кибервойск в России

Министр предложил не просто создать кибервойска и предоставить отсрочку тем, кто в них вступит, но и обсуждать заключение контрактов на службу в войсках, связанных с киберобеспечением СВО и противодействием информационным атакам.

О создании кибервойск в России говорят еще с весны прошлого года. Предложения озвучивали и обсуждали замминистра промышленности и торговли Василий Шпак, депутат Госдумы Антон Горелкин. Последний призывал создать подразделение кибервойск в Росгвардии и считал это необходимым «в условиях информационного противоборства».

Президент Infowatch Наталья Касперская отмечала, что высококвалифицированных IT-специалистов, которые способны создавать подобные технологии в киберсфере, мало - для этого нужно усердно учиться. Такие эксперты на вес золота, и не слишком рационально будет отправлять их на передовую - возможно, им лучше будет служить в кибервойсках, предполагала Касперская.

«По планам создания кибервойск. Я <…> точно их поддерживаю. Просто нам надо определиться, чтобы это не касалось отсрочки [от срочной службы для IТ-специалистов]», - заявил Шадаев, выступая на форуме издания Cnews.