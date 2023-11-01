01 ноября 2023, 13:02

Минцифры поддержало идею создания кибервойск в России

РИА «Новости»
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Глава Минцифры России Максут Шадаев заявил, что однозначно поддерживает инициативу по созданию кибервойск в стране. Он предположил, что Минобороны уже активно прорабатывает этот вопрос.

Министр предложил не просто создать кибервойска и предоставить отсрочку тем, кто в них вступит, но и обсуждать заключение контрактов на службу в войсках, связанных с киберобеспечением СВО и противодействием информационным атакам.

О создании кибервойск в России говорят еще с весны прошлого года. Предложения озвучивали и обсуждали замминистра промышленности и торговли Василий Шпак, депутат Госдумы Антон Горелкин. Последний призывал создать подразделение кибервойск в Росгвардии и считал это необходимым «в условиях информационного противоборства».

Президент Infowatch Наталья Касперская отмечала, что высококвалифицированных IT-специалистов, которые способны создавать подобные технологии в киберсфере, мало - для этого нужно усердно учиться. Такие эксперты на вес золота, и не слишком рационально будет отправлять их на передовую - возможно, им лучше будет служить в кибервойсках, предполагала Касперская.

«По планам создания кибервойск. Я <…> точно их поддерживаю. Просто нам надо определиться, чтобы это не касалось отсрочки [от срочной службы для IТ-специалистов]», - заявил Шадаев, выступая на форуме издания Cnews.

Армия Технологии
31 октября 2023, 07:05
Конструкторы создали для Су-57 крылатую ракету большой дальности внутрифюзеляжного размещения
РИА «Новости»
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Российские конструкторы создали новейшую дальнобойную крылатую ракету внутрифюзеляжного размещения для истребителей Су-57. Несмотря на более компактный размер, по мощности она сопоставима со средствами поражения дальней авиации, сообщил источник РИА «Новости».

По его словам, для Су-57 создали крылатую ракету большой дальности внутрифюзеляжного размещения. Разработчики усовершенствовали конструкцию складного крыла и внутреннего наполнения, чтобы без ущерба для боевых качеств уменьшить боеприпас. Например, они поставили на него малоразмерный двухконтурный турбореактивный двигатель.

«При меньших размерах ракета имеет сопоставимую дальность с теми изделиями, которые применяются в дальней авиации на стратегических бомбардировщиках Ту-95МС и Ту-160», - сказал собеседник агентства.

Истребитель получит также ракету малой дальности пятого поколения РВВ-МД2. Военный обозреватель Виктор Баранец заявил, что она позволит удержать превосходство в воздухе.

Ракеты Истребители Истребитель Су-57 Оружие Армия
30 октября 2023, 21:20
Американские журналисты признали российскую армию лучшей в мире
unsplash.com
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Вооруженные силы Соединенных Штатов уступили первое место российской армии в рейтинге американского журнала U.S. News & World Report. Об этом сообщили на сайте издания.

ВС РФ получили оценку в 94,3 балла, а в категориях «Лидер» и «Политическое влияние» американцы поставили России 100 очков. Второй по силе армией мира по версии журналистов обладают Соединенные Штаты, третье место заняли Вооруженные силы Китая. На четвертой и пятой строчках оказались войска Израиля и Южной Кореи.

Американские журналисты признали силу и влияние армий Украины, Великобритании, Израиля, Турции и Германии. На последних строчках рейтинга оказались Сингапур, Люксембург, Эстония, Нидерланды и Новая Зеландия.

Военный обозреватель из США Дэвид Экс ранее заявил, что увеличение производства дронов-камикадзе в России создаст условия для больших потерь танков Вооруженных сил Украины. Скопления беспилотников демонстрируют эффективность, уничтожая танки, подчеркнул журналист.

США Россия Армия
30 октября 2023, 07:46
Батальон специального минирования займется уничтожением ВСУ с дронов
РИА «Новости»
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В составе Вооруженных сил России создали спецбатальон саперов — пилотов дронов, которому поручили разведку, минирование территории и уничтожение противника. Начальник штаба батальона инженерного соединения Южного военного округа с позывным Сотый сообщил об этом РИА «Новости».

В составе Вооруженных сил России создали спецбатальон саперов - пилотов дронов, которому поручили разведку, минирование территории и уничтожение противника. Начальник штаба батальона инженерного соединения Южного военного округа с позывным Сотый сообщил об этом РИА «Новости».

Первый в своем роде батальон специального минирования, по его информации, создали на базе инженерной бригады Южного военного округа в зоне проведения спецоперации. На службу в нем заступили опытные специалисты, обеспеченные современными беспилотниками.

«Бойцы занимаются минированием местности, разведкой и уничтожением живой силы и техники противника», - сказал глава штаба.

Полевой сборочный цех обустроили недалеко от передовой. Инженеры доработали полученные дроны и собрали замыкатели для подрыва с пульта управления. Для каждого БПЛА создали собственный инженерный боеприпас.

Пермские ученые разработали материал, который сделает дроны невидимыми для средств радиолокационной борьбы противника. Специальный материал укроет БПЛА от электромагнитного излучения.

Беспилотники Военные Армия
29 октября 2023, 23:11
Командующим группировкой войск «Днепр» назначили Михаила Теплинского
Википедия
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Командир Воздушно-десантных войск России генерал-полковник Михаил Теплинский назначен командующим группировкой войск «Днепр». О кадровых перестановках в российской армии написали «Известия» со ссылкой на источники.

До нового назначения Теплинский был заместителем командующего объединенной группировкой российских войск. А группировкой войск «Днепр» руководил генерал-полковник Олег Макаревич. Он сейчас ждет назначения на другую должность.

Михаилу Теплинскому 54 года. Он - уроженец Донецкой области. В 1991 году окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище имени Ленинского комсомола. Участвовал в ликвидации вооруженного конфликта в Приднестровье, в боях первой и второй чеченских войн.

В 2019 году стал начальником штаба, первым заместителем командующего войсками Центрального военного округа. В 2021 ему присвоили звание генерал-полковник. А в 2022 Теплинского назначили командующим Воздушно-десантными войсками.

Летом появилась информация о возможном возрождении 104-й гвардейской дивизии в составе ВДВ. По информации источника ТАСС, командование приняло окончательное решение о воссоздании дивизии на базе 31-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Произойти это должно к 1 декабря.

О планах возродить 104-ю гвардейскую воздушно-десантную дивизию к концу 2023 года также сообщал командующий ВДВ генерал-полковник Михаил Теплинский.

Россия Армия

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