Матвиенко рассказала о преимуществах российского ВПК перед западным

«Вы просто посмотрите, как мобилизовался отечественный военно-промышленный комплекс. В итоге армию обеспечили всеми видами вооружений и другими необходимыми для победы вещами. Поставляют не только действующие вооружения, их и модернизируют», - отметила она.

Матвиенко добавила, что России было бы тяжело противостоять военной машине Запада без непосредственного участия в этом вопросе Верховного главнокомандующего.

«Противостояние еще раз показало, кто есть кто. Мало того, что на Западе опустошили свои запасы, так и не наладили работу ВПК для выпуска обещанных Украине вооружений», - добавила спикер Совфеда.

Ранее Матвиенко заявила, что на Украине разворуют часть военной помощи , которую ей передадут США.