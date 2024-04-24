Матвиенко рассказала о преимуществах российского ВПК перед западным
Армия России обеспечена всем необходимым для достижения победы. Об этом РИА «Новости» сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
«Вы просто посмотрите, как мобилизовался отечественный военно-промышленный комплекс. В итоге армию обеспечили всеми видами вооружений и другими необходимыми для победы вещами. Поставляют не только действующие вооружения, их и модернизируют», - отметила она.
Матвиенко добавила, что России было бы тяжело противостоять военной машине Запада без непосредственного участия в этом вопросе Верховного главнокомандующего.
«Противостояние еще раз показало, кто есть кто. Мало того, что на Западе опустошили свои запасы, так и не наладили работу ВПК для выпуска обещанных Украине вооружений», - добавила спикер Совфеда.
Ранее Матвиенко заявила, что на Украине разворуют часть военной помощи , которую ей передадут США.