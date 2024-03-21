Матку российских «Пчелок» заметили в зоне СВО

В интернете необычное устройство прозвали маткой, имея ввиду пчелиный рой. Военные использовали этот гибрид самолета и квадрокоптера для того, чтобы запускать дроны «Пчелка» с воздуха без применения катапульты. Платформа уносила их на дальнее расстояние, приводила в действие и служила ретранслятором. По словам автора канала, российские войска давно взяли это устройство на вооружение.

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