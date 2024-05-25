Мантуров рассказал о формировании новой госпрограммы вооружений

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Сроки учений с отработкой применения тактического ядерного оружия установит Минобороны. Поэтому все испытания проведут в соответствующие сроки. Об этом в беседе с журналистами заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он добавил, что сотрудникам средств массовой информации лучше обратиться с этим вопросом к военному ведомству.

«Есть поручение верховного главнокомандующего. Оно будет исполнено в соответствующие сроки», - заявил Песков.

О начале подготовки к совместным учениям военных России и Белоруссии с отработкой применения нестратегического ядерного оружия президент России Владимир Путин объявил 9 мая.

Глава государства подчеркнул, что мероприятие пройдет в три этапа.

Белорусские коллеги подключаться к российским силам на втором. Путин обратил внимание, что мероприятие носит плановый характер и ничего необычного в нем нет.