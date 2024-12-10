Лукашенко сделал неожиданное заявление об «Орешнике»
В российской ракетной системе «Орешник» использовали белорусскую пусковую установку. Об этом сообщил президент республики Александр Лукашенко.
Кавалер орденов Мужества и командир дальнего направления «Вагнера» с позывным Радимир заявил, что свою награду получил в Ливии за взятие базы «Ярмук» под Триполи.
«Эту базу строили русские в свое время. При взятии было четко видно, что ее качественно сделали. Но задача, поставленная командованием, была выполнена малыми силами. Нахрапом взяли», - заявил он.
Радимир подчеркнул, что все награды доставались бойцам не просто так, а за выполнение поставленных задач, о некоторых из которых говорить они не могут до сих пор.
С ним согласился бывший начальник штаба ЧВК с позывным Маркс. Он добавил, что помнит, за что получил каждую из своих наград.
«За Акербат и Дейр-эз-Зор в Сирии, Триполи в Ливии, за поддержание конституционного строя в Центральноафриканской Республике, ну и за освобождение различных населенных пунктов в зоне спецоперации», - перечислил он.
Сражавшийся вместе с Кэпом кавалер орденов Мужества и командир батальона ближнего направления ЧВК Русич назвал бой в Триполи самым запомнившимся.
«Мне дали дивизию местных ливийцев. Из нее выделили батальон, танковую роту, и я ими руководил. Они стояли у нас на правом фланге от отряда», - рассказал он.
Герой России и командир штурмового отряда Александр Кузнецов с позывным Ратибор заявил, что хорошо помнит два сражения за Пальмиру в Сирии.
«В первый раз мы действовали двумя подразделениями. Это подразделение Кэпа было и второе. За первую Пальмиру я получил орден Мужества, а уже за вторую - звезду Героя», - рассказал он.
Показав на еще две награды в виде звезд, Ратибор пояснил, что одной его наградили в Луганской Народной Республике за освобождение населенных пунктов, которые стали основой плацдарма для будущего наступления, а вторую вручили в Донецкой Народной Республике за освобождение Артемовска.
Герой России и командир дальнего направления с позывным Кэп признался, что не помнит, за что получил свою главную награду, потому что принимал участие в большом количестве боевых действий, а наградные листы подписывал командир.
«Политический Запад особенно напуган многоцелевым потенциалом „Циркона“, поскольку ракету можно запускать с различных носителей, будь то подводные лодки, надводные боевые корабли или наземные пусковые площадки», - отметил автор материала.
Ракету также оснастили ядерным двигателем, ее можно использовать на стратегическом уровне. Обозреватель отметил, что «Циркон» дополняет российский арсенал гиперзвукового оружия, куда входят «Искандер-М», «Кинжал» и новый «Орешник».
Минобороны России показало пуски ракет «Циркон» и «Калибр» в ходе учений группировки ВМФ и ВКС, которые прошли в восточной части Средиземного моря. СМИ провели подробную раскадровку видеоролика запуска и выяснили интересные детали в конструкции ракеты.
Авторы издания проанализировали раскадровку ролика с учений в Средиземном море, опубликованного военным ведомством. На кадрах заметили прикрывающий носовую часть «Циркона» цилиндрический кожух, который, предположительно, защищает ракету «от внешних повреждений и любопытных глаз». Также внимание журналистов привлек разгонный блок ракеты в ее носовой части.
По данным Минобороны, группировки ВМФ и ВКС России произвели пуски высокоточных ракет морского и воздушного базирования «Циркон» и «Калибр». Совместные действия отрабатывались в рамках военных учений, которыми руководит главком ВМФ адмирал Александр Моисеев.
Военный эксперт Василий Дандыкин ранее сравнил ракету «Орешник» с гиперзвуковыми снарядами «Циркон» или «Кинжал».
По его словам, дефицит кадров на предприятиях в ближайшее время составит уже порядка 400 тысяч человек. Парламентарий обратил внимание, что в последнее время на рынке труда фиксируется избыток гуманитариев и нехватка инженеров.
«И этот факт особенно чувствителен для предприятий ВПК», - добавил Морозов.
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