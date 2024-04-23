Леопард в стойле. Стала известна выгода от захвата немецкого танка

«Важна его начинка, например, средства связи. С этой точки зрения интересно. Мы взяли очередной трофей, который досконально изучим», - отметил он.

Михайлов добавил, что в плане боевых функций ничего сособенного Leopard из себя не представляет.

«Не вижу, чтобы эта техника с технической стороны представляла сильный интерес для российских военных, боевые качества наших танков лучше. Да, мы разберем его и посмотрим, но я сомневаюсь, что это первый такой танк, который попал к нам в руки. Посмотрим», - заключил политолог.

Ранее стало известно, что российские военные эвакуировали трофейный танк Leopard на Авдеевском направлении. В дальнейшем его отправят на эксплуатацию или он станет музейным экспонатом.