15 мая 2024, 15:56

Ленинградский военный округ возглавит генерал-полковник Лапин

РИА «Новости»
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Руководить Московским военным округом будет генерал-полковник Сергей Кузовлев. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Ленинградский военный округ возглавит Генерал-полковник Александр Лапин.

Кремль Военные Москва
14 мая 2024, 19:32
ВС России вооружили «Булавой» морского базирования
Pixabay
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Арсенал российской армии пополнился межконтинентальной баллистической ракетой (МБР) морского базирования «Булава». Эту модель разработали специалисты Московского института теплотехники (МИТ), сообщил ТАСС генеральный конструктор МИТ Юрий Соломонов.

«Седьмого мая этого года подписан указ о принятии на вооружение ракетного комплекса „Булава“», - заявил он.

Соломонов пояснил, что носители МБР «Булава» - атомные подводные ракетные крейсеры стратегического назначения проектов 955/955А (шифр «Борей» / «Борей-А»).

Северный и Тихоокеанский флоты ВМФ России владеют семью крейсерами этих проектов, построенных на «Севмаше». Каждый из них несет 16 МБР «Булава».

Журналисты уточнили, что у твердотопливной МБР «Булава» дальность поражения превышает девять тысяч километров. Стартовая масса ракеты составляет примерно 37 тонн.

На днях Минобороны России получило от Ростеха очередную партию буксируемых минометов 2Б11 калибра 120 миллиметров. Это позволит быстро развернуть миномет на позиции для стрельбы.

Военные Оружие Армия
14 мая 2024, 15:34
Белоусов рассказал о задачах, которые перед ним поставил Путин
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Президент Владимир Путин поставил перед кандидатом на пост главы Минобороны Андреем Белоусовым задачу интегрировать экономику Вооруженных сил в общую экономику страны. Об этом Белоусов рассказал на заседании Совфеда, сообщили «Известия».

«Хотел бы остановиться на двух ключевых задачах, которые были поставлены передо мной президентом. Первое - это обеспечить полноценную интеграцию экономики Вооруженных сил в общую экономику страны с учетом объективного роста оборонных расходов, который превысил уже 6,7% в ВВП страны», - подчеркнул кандидат на пост главы МО.

Эта цель непростая, добавил Белоусов. Задача предполагает оптимизацию военных расходов, и каждый рубль должен приносить максимальный эффект. Вторая задача заключается в необходимости сделать военную экономику и работу ведомства максимально открытыми к инновациям.

Еще одна цель - комплектация российских войск. Речь идет не о мобилизации, а о вопросах, связанных с оснащением ВС, отметил Белоусов.

Военные Россия Экономика
14 мая 2024, 02:10
Конгресс США решил уточнить последствия ядерного взрыва в космосе
РИА «Новости»
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Конгрессмены предложили министру обороны США Ллойду Остину представить доклад о гипотетических последствиях взрыва ядерного оружия в околоземном космическом пространстве. Об этом сообщили на сайте нижней палаты американского законодательного органа.

Этот запрос вызвал слухи о якобы существующей со стороны России ядерной угрозе.

«Министру обороны <…> нужно предоставить доклад <…> не позднее 28 февраля 2025 года о последствиях детонации ядерного оружия в космосе», - указали в документе.

Ранее CNN сообщил, что использование ЯО в космическом пространстве засорит орбиту обломками. Телеканал указал, что у Соединенных Штатов есть данные о том, что Россия якобы разрабатывает ядерное космическое оружие, которое может сбивать спутники на околоземной орбите.

Ядерное оружие США Россия Космос
13 мая 2024, 18:17
«Интересный шаг». Экс-глава Пентагона — о назначении Белоусова на пост главы МО России
РИА «Новости»
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Назначение Андрея Белоусова на пост главы Минобороны России станет значимым событием. Таким мнением поделился бывший глава Пентагона Марк Эспер в интервью CNN.

По его словам, главным аргументом в смене министра стало движение России к военной экономике.

«Я уверен, мы узнаем больше в ближайшее время. Это важный и интересный шаг», - подчеркнул Эспер.

Специальная операция изменила философию Минобороны России. На это указывает назначение Белоусова главой ведомства, отметил политолог Сергей Маркелов.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявлял, что на задачи оборонного комплекса необходимо смотреть шире.

Пентагон Военные Россия

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