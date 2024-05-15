Ленинградский военный округ возглавит генерал-полковник Лапин

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Арсенал российской армии пополнился межконтинентальной баллистической ракетой (МБР) морского базирования «Булава». Эту модель разработали специалисты Московского института теплотехники (МИТ), сообщил ТАСС генеральный конструктор МИТ Юрий Соломонов.

«Седьмого мая этого года подписан указ о принятии на вооружение ракетного комплекса „Булава“», - заявил он.

Соломонов пояснил, что носители МБР «Булава» - атомные подводные ракетные крейсеры стратегического назначения проектов 955/955А (шифр «Борей» / «Борей-А»).

Северный и Тихоокеанский флоты ВМФ России владеют семью крейсерами этих проектов, построенных на «Севмаше». Каждый из них несет 16 МБР «Булава».

Журналисты уточнили, что у твердотопливной МБР «Булава» дальность поражения превышает девять тысяч километров. Стартовая масса ракеты составляет примерно 37 тонн.

На днях Минобороны России получило от Ростеха очередную партию буксируемых минометов 2Б11 калибра 120 миллиметров. Это позволит быстро развернуть миномет на позиции для стрельбы.