01 апреля 2024, 09:24

Ленинградский военный округ возглавил генерал Лапин

РИА «Новости»
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Командующим Ленинградским военным округом назначили Героя России генерал-полковника Александра Лапина, который возглавлял Главный штаб Сухопутных войск ВС России. Об этом сообщил сайт Ura.ru.

Источник издания заявил, что начальника Главного штаба Сухопутных войск - первого заместителя Главнокомандующего Сухопутными войсками Александра Лапина назначили на новый пост. По его словам, став командующим ЛВО , генерал-полковник получил повышение.

«По сути, это равные должности, хотя, несомненно, должность командующего округом и параллельно группировкой почетнее», - сказал источник издания.

Официально о назначении не объявляли.

Александр Лапин родился в 1964 году в Казани. Он окончил Казанское высшее танковое командное училище, Военную академию бронетанковых войск и Военную академию Генерального штаба. До назначения командующим войсками Центрального военного округа в 2017 году возглавлял Общевойсковую академию Вооруженных сил России.

ЛВО создали в начале 2024 года. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что это сделали в ответ на расширение НАТО.

Санкт-Петербург Ленинградская область Военные Армия
01 апреля 2024, 08:33
Жителей Севастополя предупредили о громких звуках из-за реактивных бомбометов
РИА «Новости»
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У берегов Севастополя утром 1 апреля пройдет тренировка по противоподводно-диверсионному обеспечению с применением вооружений. Со стороны Северного мола послышатся громкие звуки, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«В районе Северного мола тренировка по ППДО, в том числе с применением реактивных бомбометов и других средств вооружения», - сказал он.

Михаил Развожаев предупредил о громких звуках со стороны акватории, связанных с учениями. Он заявил о спокойной обстановке в Севастополе.

Предыдущие маневры в районе Казачьей бухты, Северного и Южного молов провели 29 марта с применением стрелкового оружия. В тот же день у мыса Фиолент прошли учебные стрельбы с использованием взрывпакетов.

Российские военные 24 марта отразили массированную атаку на Севастополь. Один человек погиб, четыре получили ранения.

Почти 130 зданий повредили.

Военные учения Крым Взрывы Севастополь
01 апреля 2024, 07:20
Испытания нового робота для разминирования сняли на видео
Пресс-служба МЧС
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В России испытали новый отечественный самоходный гусеничный комплекс на дистанционном управлении для разминирования местности. Видео работы робота-сапера показало МЧС России.

Опытную эксплуатацию машины провели в ДНР на противопехотных минных полях, затем передали разработку ростовским специалистам. Донской спасательный центр МЧС России проверил основные технические характеристики самоходного гусеничного комплекса на дистанционном управлении, его способность проводить траление и расчищать местность без непосредственного присутствия человека.

«По итогам тестирования комплексы рекомендованы к принятию на снабжение в МЧС России», - объявила пресс-служба ведомства.

В зоне проведения спецоперации использовали робота-сапера «Проход» от ВНИИ «Сигнал». Он оставался в строю даже после нескольких подрывов на противотанковых минах.

Военные МЧС РФ Армия Импортозамещение
01 апреля 2024, 03:34
Российские FPV-дроны научат залетать в дома
РИА «Новости»
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Российские FPV-дроны смогут применять в городских боях внутри зданий, что поможет избежать возникновения «лунных пейзажей» в зоне спецоперации. Об этом РИА «Новости» заявил гендиректор «Центра комплексных беспилотных решений» (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.

«Мы работаем над адаптацией наших беспилотников под штурмовые действия в условиях городской среды. Сегодня ЦКБР разрабатывает линейку дронов для боев внутри зданий», - сказал он.

По словам Кузякина, FPV-дрон представляет собой маневренный легкий аппарат, который при необходимости сможет залететь в дом «через дырку», не потеряв связь с пилотом. В перспективе это поможет избежать сноса домов в ходе боевых действий.

Ранее в ЦКБР отметили, что новый FPV-дрон «Джокер-10» отправили в зону спецоперации. Беспилотник управляется дистанционно. Он уже успешно проявил себя в действии, заставив сдаться в плен роту ВСУ.

Беспилотники Военные Россия
31 марта 2024, 09:19
Путин подписал указ о весеннем призыве. В армию призовут 150 тысяч человек
РИА «Новости»
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Весенний призыв в вооруженные силы начнется в России с 1 апреля и завершится 15 июля. Указ подписал президент Владимир Путин, он опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

Всего в ряды вооруженных сил призовут 150 тысяч человек в возрасте от 18 до 30 лет.

Глава комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов отмечал, что в весенний призыв в Москве начнут рассылать электронные повестки в тестовом режиме. По его словам, основным способом оповещения останется традиционная бумажная повестка.

Ранее заместитель главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС России Владимир Цимлянский заявил, что призванных в войска в весенний призыв не направят в части в новых регионах или зону СВО.

В апреле 2023 года Путин подписал закон о создании единого реестра воинского учета.

Военные Армия

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