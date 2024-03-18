Купольную переносную станцию подавления FPV-дронов разработали в России

«Данная система РЭБ выполнена в форм-факторе чемоданчика и весит всего два килограмма, поэтому ее очень удобно устанавливать и переносить», - сказала она.

Подавителю FPV-дронов присвоили название К-1000. Алена Баландина уточнила, что это прибор купольного типа с направлением излучения «зонт». Военные смогут устанавливать систему на танки, бронемашины пехоты и автомобили для воздействия на дроны в диапазонах 800 и 900 мегагерц.

Серийное производство системы уже запустили. Предприятие получило заказ от правительства Москвы и обсудило поставку станций в зону спецоперации.

FPV-дроны способны уничтожать американские танки Abrams , заявил кандидат военных наук Сергей Суворов. Он объяснил, что для этого нужно ударить по крыше машины.