«Купола безопасности» предложили создать над российскими стратегическими объектами

Гусев напомнил, что уже предлагал защитить таким куполом Москву, и сейчас его уже создали. Кроме того, подобные купола разработали и для защиты некоторых объектов в приграничной зоне, добавил руководитель фракции СРЗП. Он указал, что затраты на их создание гораздо меньше, чем потенциальный ущерб от теракта.

Дмитрий Гусев сообщил, что готовит поправки в законодательство, которые сделают наличие купола безопасности от беспилотников «обязательной нормой».

«Прошу вас оценить затраты, необходимые для создания купола безопасности над важными промышленными предприятиями и объектами стратегической инфраструктуры РФ», - обратился Гусев к Мишустину.

В конце 2022 года защитный купол начали монтировать над хранилищем отработанных ядерных отходов Запорожской АЭС.