«Купола безопасности» предложили создать над российскими стратегическими объектами
Первый заместитель главы фракции СРЗП Дмитрий Гусев предложил создать «купола безопасности» над важными промышленными предприятиями и стратегическими объектами в России для их защиты от атак беспилотников. Обращение депутата к председателю правительства Михаилу Мишустину появилось в распоряжении РИА «Новости».
Гусев напомнил, что уже предлагал защитить таким куполом Москву, и сейчас его уже создали. Кроме того, подобные купола разработали и для защиты некоторых объектов в приграничной зоне, добавил руководитель фракции СРЗП. Он указал, что затраты на их создание гораздо меньше, чем потенциальный ущерб от теракта.
Дмитрий Гусев сообщил, что готовит поправки в законодательство, которые сделают наличие купола безопасности от беспилотников «обязательной нормой».
«Прошу вас оценить затраты, необходимые для создания купола безопасности над важными промышленными предприятиями и объектами стратегической инфраструктуры РФ», - обратился Гусев к Мишустину.
В конце 2022 года защитный купол начали монтировать над хранилищем отработанных ядерных отходов Запорожской АЭС.