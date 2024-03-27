Критику авиабомб ФАБ-3000 назвали частью информационной войны
Критика российских авиабомб ФАБ-3000 в ряде западных СМИ является обычной частью информационной войны. Об этом РИА «Новости» сказал главный редактор журнала «Национальная оборона», военный аналитик Игорь Коротченко.
Таким образом он отреагировал на материал в издании Forbes, авторы которого назвали ФАБ-3000 слишком рискованным излишеством для российской авиации.
«Эта статья стала проявлением информационной войны. Любой анализ изделий российского ВПК в зарубежной прессе в условиях СВО носит необъективный и ангажированный характер. Странно, предвзято и непрофессионально выглядит оценка российских авиабомб от людей, не имеющих отношение к этой отрасли», - сказал военный эксперт.
Также Коротченко выразил мнение, что ФАБ-3000 станет эффективным оружием, которое поможет ВС России ликвидировать укрепленные позиции националистов и создать условия для дальнейшего продвижения.
Аналитик Алексей Леонков объяснял, что передовые технологии превратят ФАБ-3000 в высокоточный боеприпас.