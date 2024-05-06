Кремль связал ракетные учения с недавними заявлениями Макрона

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Проведение учений, по его словам, спровоцировало заявление президента Франции Эммануэля Макрона о вероятном вводе войск на Украину и аналогичные угрозы со стороны сената США.

Песков также упомянул позицию Великобритании , которая тоже может спровоцировать рост напряженности.

«Фактически выставлять солдат НАТО перед российскими военными. Это новый виток эскалации напряженности, беспрецедентный, он требует особого внимания и принятия особых мер», - сказал он.

Генштаб России начал подготовку к учениям по применению нестратегического ядерного оружия. В маневрах примут участие силы ВМФ России, ракетные соединения ЮВО и авиация.