Кремль связал ракетные учения с недавними заявлениями Макрона
Учения подразделений Южного военного округа и Военно-морского флота России проведут в ответ на провокационные заявления западных политиков о военной помощи Украине. С таким заявлением на брифинге 6 мая выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости».
Проведение учений, по его словам, спровоцировало заявление президента Франции Эммануэля Макрона о вероятном вводе войск на Украину и аналогичные угрозы со стороны сената США.
Песков также упомянул позицию Великобритании , которая тоже может спровоцировать рост напряженности.
«Фактически выставлять солдат НАТО перед российскими военными. Это новый виток эскалации напряженности, беспрецедентный, он требует особого внимания и принятия особых мер», - сказал он.
Генштаб России начал подготовку к учениям по применению нестратегического ядерного оружия. В маневрах примут участие силы ВМФ России, ракетные соединения ЮВО и авиация.