06 мая 2024, 14:21

Кремль связал ракетные учения с недавними заявлениями Макрона

РИА «Новости»
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Учения подразделений Южного военного округа и Военно-морского флота России проведут в ответ на провокационные заявления западных политиков о военной помощи Украине. С таким заявлением на брифинге 6 мая выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости».

Проведение учений, по его словам, спровоцировало заявление президента Франции Эммануэля Макрона о вероятном вводе войск на Украину и аналогичные угрозы со стороны сената США.

Песков также упомянул позицию Великобритании , которая тоже может спровоцировать рост напряженности.

«Фактически выставлять солдат НАТО перед российскими военными. Это новый виток эскалации напряженности, беспрецедентный, он требует особого внимания и принятия особых мер», - сказал он.

Генштаб России начал подготовку к учениям по применению нестратегического ядерного оружия. В маневрах примут участие силы ВМФ России, ракетные соединения ЮВО и авиация.

Военные учения Дмитрий Песков Запад Армия Франция
24 апреля 2024, 09:11
Матвиенко рассказала о преимуществах российского ВПК перед западным
РИА «Новости»
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Армия России обеспечена всем необходимым для достижения победы. Об этом РИА «Новости» сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Вы просто посмотрите, как мобилизовался отечественный военно-промышленный комплекс. В итоге армию обеспечили всеми видами вооружений и другими необходимыми для победы вещами. Поставляют не только действующие вооружения, их и модернизируют», - отметила она.

Матвиенко добавила, что России было бы тяжело противостоять военной машине Запада без непосредственного участия в этом вопросе Верховного главнокомандующего.

«Противостояние еще раз показало, кто есть кто. Мало того, что на Западе опустошили свои запасы, так и не наладили работу ВПК для выпуска обещанных Украине вооружений», - добавила спикер Совфеда.

Ранее Матвиенко заявила, что на Украине разворуют часть военной помощи , которую ей передадут США.

Военные Россия Валентина Матвиенко Армия
23 апреля 2024, 13:21
Леопард в стойле. Стала известна выгода от захвата немецкого танка
Global Look Press
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Российским инженерам может быть интересна связь на захваченном в зоне СВО немецком танке Leopard. Об этом «360» рассказал политолог Евгений Михайлов.

«Важна его начинка, например, средства связи. С этой точки зрения интересно. Мы взяли очередной трофей, который досконально изучим», - отметил он.

Михайлов добавил, что в плане боевых функций ничего сособенного Leopard из себя не представляет.

«Не вижу, чтобы эта техника с технической стороны представляла сильный интерес для российских военных, боевые качества наших танков лучше. Да, мы разберем его и посмотрим, но я сомневаюсь, что это первый такой танк, который попал к нам в руки. Посмотрим», - заключил политолог.

Ранее стало известно, что российские военные эвакуировали трофейный танк Leopard на Авдеевском направлении. В дальнейшем его отправят на эксплуатацию или он станет музейным экспонатом.

Россия Танки
08 апреля 2024, 10:40
Правительство распространило меры поддержки на добровольцев Росгвардии
РИА «Новости»
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Правительство России утвердило постановление о поддержке добровольцев в составе подразделений Росгвардии. Они получат те же меры поддержки и льготы, что и добровольцы в Минобороны. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

«Вступившие в добровольческие формирования войск Национальной гвардии России граждане получат такие же меры поддержки и льготы, как и добровольцы в составе Минобороны», - отметили в кабмине.

В пресс-службе уточнили, что в том числе речь идет о выплатах ежемесячной денежной компенсации, компенсации расходов по оплате коммунальных платежей, снабжении вещевым имуществом.

В декабре Совет Федерации одобрил законопроект о праве Росгвардии организовывать добровольческие формирования в рамках своих подразделений.

Ранее стало известно, что кабмин выделит порядка четырех миллиардов рублей на поддержку контрактников и мобилизованных.

Льготы Военные Росгвардия Россия Правительство РФ
07 апреля 2024, 04:06
В Госдуме рассказали, что делать при получении повестки в отпуске
РИА «Новости»
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Если электронная повестка придет человеку в отпуске, то получатель обязан сообщить военкомату о невозможности прийти, а также объявить дату прибытия. Об этом заявил глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов в беседе с РИА «Новости».

«Должен уведомить военкомат специально, что он не может прийти, и в этом уведомлении написать, когда он прибудет. Ехать, срываться не надо, но уведомить надо, потому что иначе будет много вопросов потом», - заявил он.

Ранее Картаполов заявил, что в весенний призыв могут прийти сразу две повестки - электронная и бумажная. Он подчеркнул, что ничего страшного в этом нет. В обоих извещениях будет одинаковая информация.

В понедельник, 1 апреля, стартовал весенний призыв в России , он продолжится до 15 июля. В армию призовут 150 тысяч человек в возрасте от 18 до 30 лет. Мужчины будут служить в течение 12 месяцев, в воинские части начнут направлять с 15 апреля.

Отпуск Россия Мужчины Армия

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