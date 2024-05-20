20 мая 2024, 15:39

Кремль ответил на вопрос о дате учений с нестратегическим ядерным оружием

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Сроки учений с отработкой применения тактического ядерного оружия установит Минобороны. Поэтому все испытания проведут в соответствующие сроки. Об этом в беседе с журналистами заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он добавил, что сотрудникам средств массовой информации лучше обратиться с этим вопросом к военному ведомству.

«Есть поручение верховного главнокомандующего. Оно будет исполнено в соответствующие сроки», - заявил Песков.

О начале подготовки к совместным учениям военных России и Белоруссии с отработкой применения нестратегического ядерного оружия президент России Владимир Путин объявил 9 мая.

Глава государства подчеркнул, что мероприятие пройдет в три этапа.

Белорусские коллеги подключаться к российским силам на втором. Путин обратил внимание, что мероприятие носит плановый характер и ничего необычного в нем нет.

Ядерное оружие Кремль Белоруссия Военные учения Дмитрий Песков Россия
15 мая 2024, 15:56
Ленинградский военный округ возглавит генерал-полковник Лапин
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Руководить Московским военным округом будет генерал-полковник Сергей Кузовлев. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Ленинградский военный округ возглавит Генерал-полковник Александр Лапин.

Кремль Военные Москва
14 мая 2024, 19:32
ВС России вооружили «Булавой» морского базирования
Pixabay
Читайте нас в: Google Новости
Арсенал российской армии пополнился межконтинентальной баллистической ракетой (МБР) морского базирования «Булава». Эту модель разработали специалисты Московского института теплотехники (МИТ), сообщил ТАСС генеральный конструктор МИТ Юрий Соломонов.

«Седьмого мая этого года подписан указ о принятии на вооружение ракетного комплекса „Булава“», - заявил он.

Соломонов пояснил, что носители МБР «Булава» - атомные подводные ракетные крейсеры стратегического назначения проектов 955/955А (шифр «Борей» / «Борей-А»).

Северный и Тихоокеанский флоты ВМФ России владеют семью крейсерами этих проектов, построенных на «Севмаше». Каждый из них несет 16 МБР «Булава».

Журналисты уточнили, что у твердотопливной МБР «Булава» дальность поражения превышает девять тысяч километров. Стартовая масса ракеты составляет примерно 37 тонн.

На днях Минобороны России получило от Ростеха очередную партию буксируемых минометов 2Б11 калибра 120 миллиметров. Это позволит быстро развернуть миномет на позиции для стрельбы.

Военные Оружие Армия
14 мая 2024, 15:34
Белоусов рассказал о задачах, которые перед ним поставил Путин
Читайте нас в: Google Новости
Президент Владимир Путин поставил перед кандидатом на пост главы Минобороны Андреем Белоусовым задачу интегрировать экономику Вооруженных сил в общую экономику страны. Об этом Белоусов рассказал на заседании Совфеда, сообщили «Известия».

«Хотел бы остановиться на двух ключевых задачах, которые были поставлены передо мной президентом. Первое - это обеспечить полноценную интеграцию экономики Вооруженных сил в общую экономику страны с учетом объективного роста оборонных расходов, который превысил уже 6,7% в ВВП страны», - подчеркнул кандидат на пост главы МО.

Эта цель непростая, добавил Белоусов. Задача предполагает оптимизацию военных расходов, и каждый рубль должен приносить максимальный эффект. Вторая задача заключается в необходимости сделать военную экономику и работу ведомства максимально открытыми к инновациям.

Еще одна цель - комплектация российских войск. Речь идет не о мобилизации, а о вопросах, связанных с оснащением ВС, отметил Белоусов.

Военные Россия Экономика
14 мая 2024, 02:10
Конгресс США решил уточнить последствия ядерного взрыва в космосе
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Конгрессмены предложили министру обороны США Ллойду Остину представить доклад о гипотетических последствиях взрыва ядерного оружия в околоземном космическом пространстве. Об этом сообщили на сайте нижней палаты американского законодательного органа.

Этот запрос вызвал слухи о якобы существующей со стороны России ядерной угрозе.

«Министру обороны <…> нужно предоставить доклад <…> не позднее 28 февраля 2025 года о последствиях детонации ядерного оружия в космосе», - указали в документе.

Ранее CNN сообщил, что использование ЯО в космическом пространстве засорит орбиту обломками. Телеканал указал, что у Соединенных Штатов есть данные о том, что Россия якобы разрабатывает ядерное космическое оружие, которое может сбивать спутники на околоземной орбите.

Ядерное оружие США Россия Космос

Новости по теме