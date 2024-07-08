08 июля 2024, 07:21

Корветы «Громкий» и «Резкий» вышли из Владивостока для учений в АТР

РИА «Новости»
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Корветы Тихоокеанского флота «Громкий» и «Резкий» вышли в море из Владивостока для учений в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Об этом сообщило РИА «Новости».

Корабли проведут мероприятия, в том числе по уничтожению и поиску вражеских подлодок. Также корветы отработают алгоритмы действий по противодиверсионной и противовоздушной обороне.

При выходе в море экипажи кораблей отработали экстренную подготовку к бою и провели тренировку по отражению налета БПЛА условного врага. Один из корветов накануне принял на борт вертолет Ка-27ПС.

Ранее стало известно о прибытии китайских военных в Белоруссию для проведения совместных антитеррористических учений.

Мероприятия пройдут с 8 по 19 июля.

Военные учения Россия
07 июля 2024, 22:49
Появилось видео испытаний необычных бетонобойных бомб для Су-30СМ2
РИА «Новости»
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Испытания бетонобойных бомб, сброшенных с истребителя Су-30СМ2, попали на видео. Кадры опубликовал телеканал «Звезда».

Судя по записи, бомбы сначала плавно спускаются на парашютах, затем отделяются и резко устремляются к цели. При этом боеприпасы сначала «вгрызаются» в землю и взрываются только через несколько секунд.

Главный конструктор программы Су-30 Олег Панков рассказал, что истребитель оснастили радаром с увеличенной почти в два раза дальностью обнаружения.

«На нем применили интегрированное оружие большой дальности - практически все, что сейчас имеет Россия, на нем применяется», - отметил он.

По словам Панкова, одна из воинских частей смогла уже через три дня поразить американскую систему ПВО Patriot с помощью новых истребителей.

В декабре Минобороны получило новые многофункциональные истребители Су-30СМ2 и учебно-боевые самолеты Як-130. Новая техника успешно прошла летные испытания.

Истребители Видео Самолеты Россия Оружие
07 июля 2024, 07:59
Боевая часть ракеты Storm Shadow попала в руки к российским специалистам
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Российские специалисты изучили боевую часть европейских ракет SCALP/ Storm Shadow, определили дальность срабатывания над поверхностью земли и глубину пробития. Об этом РИА «Новости» сообщил специалист по работе с вооружением.

По его словам, кумулятивная часть ракеты представляет собой предмет формы цилиндра порядка полуметра в длину. Носовая часть устроена в виде воронки.

«Головная часть ракеты - колпак, потом идет первичный заряд, а затем и основная боевая часть. Он необходим для пробития препятствия и за счет кумулятивного эффекта, проделывает отверстия, после чего происходит взрыв. Мы понимаем дальность срабатывания от поверхности, глубину пробития и какие используются датчики», - сказал специалист.

Ранее российские специалисты изучили принцип работы и внутреннее строение кассетного боеприпаса ATACMS.

Россия Оружие
06 июля 2024, 12:53
Китай и Белоруссия проведут антитеррористические учения
РИА «Новости»
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Китайские военнослужащие прибыли в Белоруссию, чтобы принять участие в совместных антитеррористических учениях. Маневры начнутся 8 июля, сообщила пресс-служба Минобороны Белоруссии.

В республике приземлился самолет с военнослужащими Народно-освободительной армии Китая. С 8 до 19 июля пройдет совместная антитеррористическая тренировка. Китайские и белорусские военные обменяются опытом, проведут слаживание подразделений и подготовят базу для будущего сотрудничества.

В апреле Вооруженные силы Белоруссии проверили боеготовность танковых и инженерных частей на западе страны, а затем присоединились ко второму этапу российских учений по применению нестратегического ядерного оружия.

Министр обороны республики Виктор Хренин заявил о росте угроз в Восточной Европе , а военный обозреватель Михаил Ходаренок допустил нападение со стороны Украины.

Белоруссия Военные учения Терроризм Армия Китай Союзное государство
02 июля 2024, 18:02
Кабмин поддержал проект о передаче конфискованного оружия в зону СВО
РИА «Новости»
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Законопроект об упрощенной процедуре передачи конфискованного и невостребованного оружия в зону спецоперации поддержали в кабмине с учетом замечаний. Об этом со ссылкой на отзыв правительства сообщило РИА «Новости».

«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии учета указанных замечаний», - указали в тексте отзыва.

Проект внесли на рассмотрение в мае. Авторы инициативы предложили дополнить поправками закон «Об оружии». Профильный комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал принять документ в первом чтении. Этот вопрос могут поднять на пленарном заседании 4 июля.

В пояснительной записке авторы проекта отметили, что сейчас конфискованные и добровольно сданные оружие и патроны, обращенные в государственную собственность, подлежат уничтожению Росгвардией. Та же самая норма применяется и в отношении оружия и боеприпасов, сданных собственниками на хранение в Росгвардию и не востребованных в течение более 12 месяцев.

По мнению авторов инициативы, подобное оружие при условии его исправности вполне можно было бы передавать сотрудникам государственных военизированных организаций.

«Что особенно актуально это с учетом проведения специальной военной операции», - подчеркнули в пояснительной записке.

Оружие Правительство РФ

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