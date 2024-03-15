15 марта 2024, 04:12

Корабль ТОФ «Маршал Крылов» успешно отразил атаку «вражеских» катеров

Пресс-служба Минобороны
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Экипаж корабля управления «Маршал Крылов» Тихоокеанского флота (ТОФ) отразил атаку безэкипажных катеров «противника» во время учений в акватории залива Петра Великого. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу флота.

«По замыслу учения, „Маршал Крылов“ на переходе морем подвергся атаке нескольких безэкипажных катеров условного противника», - говорится в сообщении.

Экипаж корабля отработал элементы визуальной маскировки, применяя круговую дымовую завесу. При этом артиллерийские расчеты обнаружили и распределили цели для поражения. Все условные катера расстреляли из штатных корабельных крупнокалиберных пулеметов «Утес» и Корд».

В заливе Петра Великого также проводит артиллерийские стрельбы корвет «Гремящий» (ТОФ). Личный состав будет бить по морским и воздушным целям из артустановки АУ А-190 и зенитного ракетного комплекса АК-630М, отметили в Telegram-канале ВМФ России.

Также экипажу корабля предстоит провести противодиверсионное учение и тренировки по борьбе за живучесть с преодолением района с условной минной опасности. После завершения учений корабль переведут в пункт постоянного базирования на Камчатке.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признался, что натовские ракеты Scalp и Storm Shadow использовали для нанесения ударов по кораблям Черноморского флота.

Военные учения Корабли Камчатка
11 марта 2024, 09:49
Беспилотный бронеавтомобиль «Зубило» передадут военным на апробацию
РИА «Новости»
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Разработчики усовершенствовали беспилотный бронеавтомобиль «Зубило». В апреле военные начнут его апробацию, сообщил РИА «Новости» представитель АО «Ремдизель».

«Зубило» презентовали на военно-техническом форуме «Армия-2023». Беспилотную бронированную платформу создали на шасси КамАЗа для поддержки штурмовых подразделений , транспортировки военнослужащих, подвоза боеприпасов и зарядки дронов. По просьбе заказчика инженеры уменьшили вес и улучшили проходимость бронеавтомобиля.

«Апробация беспилотной платформы „Зубило“ начнется сразу в нескольких воинских подразделениях ВС РФ в апреле», - сообщила пресс-служба предприятия-разработчика.

В 2024 году Вооруженные силы России получат более 36 тысяч образцов военной техники и свыше 16,5 миллиона единиц средств поражения. Замминистра обороны Алексей Криворучко заявил, что это больше объемов предыдущих двух лет.

Оружие Армия Импортозамещение
09 марта 2024, 19:23
Севастопольцам объяснили причины громких звуков в центре города
РИА «Новости»
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Громкие звуки в центре Севастополя связаны с тренировкой флота. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале.

Военные осуществляют маневры по противоподводно-диверсионному обеспечению (ППДО), в том числе с использованием стрелкового оружия в районе Северного и Южного молов. Тренировка закончится примерно в 20:00.

«В городе все спокойно», - написал Развожаев.

До этого тренировка флота прошла 5 марта. Тогда в Севастополе также звучали громкие звуки.

Профилактические мероприятия по борьбе с подводными диверсионными силами провели в Севастополе в феврале. Население предупредили о звуках взрывов из-за гранатометания с катеров.

Крым Севастополь
07 марта 2024, 14:33
Путин высоко оценил работу армейской авиации на поле боя
РИА «Новости»
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Армейская авиация выполняет серьезные задачи на поле боя. Такое заявление сделал президент Владимир Путин на встрече с выпускницами Краснодарского высшего авиационного училища.

Глава государства подчеркнул, что армейская авиация достойна самой высокой оценки и уважения. Путин сообщил, что в работе уделяет большое внимание вопросам специальной операции.

«Конечно, так же, как и для страны в целом, и для меня, и для вас, я думаю, все самое яркое, самое значимое происходило на поле боя в зоне специальной военной операции», - объяснил российский лидер.

Во время встречи Путин посоветовал девушкам закаляться и рассказал о своем отношении к алкоголю. Глава государства отметил, что практически исключил спиртные напитки.

Президент поздравил девушек с наступающим 8 Марта. В ходе визита в училище Путин побывал за штурвалом авиатренажера.

Авиация Военные Работа Владимир Путин
06 марта 2024, 22:54
«Упырь» против Abrams. Россия нашла дешевый способ уничтожать дорогую технику Запада
Пресс-служба Минобороны
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Вооруженные силы России уничтожают дорогостоящие американские танки Abrams при помощи дешевых дронов «Упырь». Об этом написала газета Asia Times.

Издание напомнило, что за последнюю неделю российские войска уничтожили три танка Abrams. Последний подбили 4 марта противотанковой ракетой.

«Первые два были сбиты дешевыми российскими беспилотниками. <…> Беспилотник стоит около 500 долларов. <…> Стоимость танка Abrams составляет более 10 миллионов долларов», - подсчитало издание.

«Упыри» изготавливают из пластика, а некоторые детали печатают на 3-D принтере.

Из переброшенных на Авдеевское направление пяти танков Abrams три уже уничтожены, Запад переоценил свою технику. Российская армия научилась справляться с такими вызовами, отметил глава ДНР Денис Пушилин.

Беспилотники Россия НАТО Армия Танки

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