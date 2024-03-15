Корабль ТОФ «Маршал Крылов» успешно отразил атаку «вражеских» катеров

«По замыслу учения, „Маршал Крылов“ на переходе морем подвергся атаке нескольких безэкипажных катеров условного противника», - говорится в сообщении.

Экипаж корабля отработал элементы визуальной маскировки, применяя круговую дымовую завесу. При этом артиллерийские расчеты обнаружили и распределили цели для поражения. Все условные катера расстреляли из штатных корабельных крупнокалиберных пулеметов «Утес» и Корд».

В заливе Петра Великого также проводит артиллерийские стрельбы корвет «Гремящий» (ТОФ). Личный состав будет бить по морским и воздушным целям из артустановки АУ А-190 и зенитного ракетного комплекса АК-630М, отметили в Telegram-канале ВМФ России.

Также экипажу корабля предстоит провести противодиверсионное учение и тренировки по борьбе за живучесть с преодолением района с условной минной опасности. После завершения учений корабль переведут в пункт постоянного базирования на Камчатке.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признался, что натовские ракеты Scalp и Storm Shadow использовали для нанесения ударов по кораблям Черноморского флота.