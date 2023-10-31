Конструкторы создали для Су-57 крылатую ракету большой дальности внутрифюзеляжного размещения
Российские конструкторы создали новейшую дальнобойную крылатую ракету внутрифюзеляжного размещения для истребителей Су-57. Несмотря на более компактный размер, по мощности она сопоставима со средствами поражения дальней авиации, сообщил источник РИА «Новости».
По его словам, для Су-57 создали крылатую ракету большой дальности внутрифюзеляжного размещения. Разработчики усовершенствовали конструкцию складного крыла и внутреннего наполнения, чтобы без ущерба для боевых качеств уменьшить боеприпас. Например, они поставили на него малоразмерный двухконтурный турбореактивный двигатель.
«При меньших размерах ракета имеет сопоставимую дальность с теми изделиями, которые применяются в дальней авиации на стратегических бомбардировщиках Ту-95МС и Ту-160», - сказал собеседник агентства.
Истребитель получит также ракету малой дальности пятого поколения РВВ-МД2. Военный обозреватель Виктор Баранец заявил, что она позволит удержать превосходство в воздухе.