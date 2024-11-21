21 ноября 2024, 20:25

Конституционный суд России определил предельный возраст контрактников

РИА «Новости»
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Призванные на военную службу в рамках частичной мобилизации или заключившие контракт с Минобороны могут уволиться по достижении возраста в 65 лет. Такое решение принял Конституционный суд России. Определение опубликовали на официальном сайте ведомства.

В суд обратился боец, подписавший контракт с Минобороны. Он пояснил, что отправился в зону проведения специальной военной операции до принятия нового закона об увеличении срока военной службы.

Изначально мужчина планировал попасть под демобилизацию после 50 лет. Но после 24 июня 2023 года сделать этого не смог.

Конституционный суд с этим мнением не согласился. В определении говорится, что судьи не увидели противоречий в законодательстве.

«Какого-либо иного предельного возраста пребывания на военной службе граждан мужского пола в период мобилизации федеральным законом не установлено», - говорится в тексте определения. В удовлетворении жалобы суд бойцу отказал.

В России повысили возраст не только мобилизованным и контрактникам, но и призывникам. С января этого года на срочную службу начали призывать мужчин до 30 лет , подняв предельный возраст на три года.

Суд Законы Военные Россия Армия
15 ноября 2024, 05:17
Корабли с новой системой вооружения войдут в состав Каспийской флотилии
РИА «Новости»
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В боевой состав Каспийской флотилии войдут корабли с новой системой вооружения. Об этом в поздравительной телеграмме с Днем Каспийской флотилии рассказал главком ВМФ России адмирал Александр Моисеев, его слова привело РИА «Новости».

«В ближнесрочной перспективе продолжится оснащение Каспийской флотилии новыми кораблями и новыми системами вооружений, что позволит флотилии выполнять все свои функции на должном уровне», - сообщил адмирал.

Моисеев отметил, что продолжается развитие авиационной и береговой составляющих флотилии, чтобы исключить любые угрозы с морских направлений.

В конце августа в Дагестане прошла церемония передачи нового малого ракетного корабля проекта 22800 «Амур» с высокоточными крылатыми ракетами «Калибр». Он войдет в состав Каспийской флотилии.

Корабли Россия
12 ноября 2024, 17:56
Два ракетоносца Ту-95МС выполнили четырехчасовой полет над Баренцевым морем
РИА «Новости»
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Два стратегических ракетоносца Ту-95мс, входящие в состав дальней авиации ВКС России, совершили плановый полет над нейтральными водами Баренцева моря. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«Продолжительность полета составила более четырех часов», - отметили в оборонном ведомстве.

Самолеты сопровождали экипажи истребителей МиГ-31.

Пилоты дальних авиационных подразделений регулярно совершают полеты над нейтральными водами в Арктике, Северной Атлантике, Тихом океане, а также над акваториями Черного и Балтийского морей.

Летом российские и китайские бомбардировщики пролетели вблизи Аляски. Самолеты находились в международном воздушном пространстве и не входили в пространство Канады или США.

Авиация Истребители Самолеты Россия
01 ноября 2024, 12:16
«Никакой ИИ не поможет». Что не так с китайской идеей создавать «виртуальных полководцев»
Global Look Press
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Искусственный интеллект, который может имитировать поведение различных военачальников, не заменит реального командира на поле боя. Таким мнением в беседе с 360.ru поделился военный эксперт, член экспертного совета Общероссийской организации «Офицеры России», капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«На войне есть настолько разные психологические нормы поведения, непредсказуемые решения командира, которые вообще не укладываются ни в какие уставы. Я думаю, никакой искусственный интеллект здесь не поможет. Это очевидно», - отметил эксперт.

Дандыкин добавил, военные иногда действуют, на первый взгляд, противоречиво. Это можно наблюдать и сейчас, когда идут боевые действия.

«Пример - это наш полководец Суворов, который принимал самые неординарные решения и ни разу не потерпел поражение. А другие принимали положения, которые положено было принимать, они терпели поражение», - отметил он.

Дандыкин подчеркнул, что, по его мнению, человечество достаточно разумное. Оно подобного не допустит.

«Сразу видно, машина делала или человек», - заключил капитан первого ранга запаса.

О том, что китайские ученые разработали ИИ, способный имитировать поведение разных военачальников, сообщила газета South China Morning Post. Личностные особенности «виртуального полководца» можно скорректировать по требованию заказчика.

Ранее заменить роботами предложили чиновников.Глава ФНС Даниил Егоров заявил, что можно использовать передовые технологии для борьбы с дефицитом работников.

Искусственный интеллект Военные
29 октября 2024, 17:46
Ракету «Ярс» запустили с Плесецка на учениях сил сдерживания
Global Look Press
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Во время учений сил сдерживания с полигона Плесецк выпустили межконтинентальную баллистическую ракету «Ярс». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

Кроме того, с атомных подводных крейсеров, находившихся в Баренцевом и Охотском морях, выпустили ракеты «Синева» и «Булава», а с самолетов дальней авиации Ту-95 - крылатые ракеты. Все они поразили намеченные цели на полигоне Кура на Камчатке.

Руководил тренировкой лично президент Владимир Путин.

В конце сентября в России обновили ядерную доктрину. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал эту меру зеркальным ответом противникам России. Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев предупредил, что от любой страны, которая попытается нанести по России превентивный удар, «останется просто мокрое место».

Ядерное оружие Ракеты Военные учения

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