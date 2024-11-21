Конституционный суд России определил предельный возраст контрактников

В суд обратился боец, подписавший контракт с Минобороны. Он пояснил, что отправился в зону проведения специальной военной операции до принятия нового закона об увеличении срока военной службы.

Изначально мужчина планировал попасть под демобилизацию после 50 лет. Но после 24 июня 2023 года сделать этого не смог.

Конституционный суд с этим мнением не согласился. В определении говорится, что судьи не увидели противоречий в законодательстве.

«Какого-либо иного предельного возраста пребывания на военной службе граждан мужского пола в период мобилизации федеральным законом не установлено», - говорится в тексте определения. В удовлетворении жалобы суд бойцу отказал.

В России повысили возраст не только мобилизованным и контрактникам, но и призывникам. С января этого года на срочную службу начали призывать мужчин до 30 лет , подняв предельный возраст на три года.