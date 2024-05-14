Конгресс США решил уточнить последствия ядерного взрыва в космосе

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Этот запрос вызвал слухи о якобы существующей со стороны России ядерной угрозе.

«Министру обороны <…> нужно предоставить доклад <…> не позднее 28 февраля 2025 года о последствиях детонации ядерного оружия в космосе», - указали в документе.

Ранее CNN сообщил, что использование ЯО в космическом пространстве засорит орбиту обломками. Телеканал указал, что у Соединенных Штатов есть данные о том, что Россия якобы разрабатывает ядерное космическое оружие, которое может сбивать спутники на околоземной орбите.