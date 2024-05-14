14 мая 2024, 02:10

Конгресс США решил уточнить последствия ядерного взрыва в космосе

РИА «Новости»
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Конгрессмены предложили министру обороны США Ллойду Остину представить доклад о гипотетических последствиях взрыва ядерного оружия в околоземном космическом пространстве. Об этом сообщили на сайте нижней палаты американского законодательного органа.

Этот запрос вызвал слухи о якобы существующей со стороны России ядерной угрозе.

«Министру обороны <…> нужно предоставить доклад <…> не позднее 28 февраля 2025 года о последствиях детонации ядерного оружия в космосе», - указали в документе.

Ранее CNN сообщил, что использование ЯО в космическом пространстве засорит орбиту обломками. Телеканал указал, что у Соединенных Штатов есть данные о том, что Россия якобы разрабатывает ядерное космическое оружие, которое может сбивать спутники на околоземной орбите.

Ядерное оружие США Россия Космос
13 мая 2024, 18:17
«Интересный шаг». Экс-глава Пентагона — о назначении Белоусова на пост главы МО России
РИА «Новости»
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Назначение Андрея Белоусова на пост главы Минобороны России станет значимым событием. Таким мнением поделился бывший глава Пентагона Марк Эспер в интервью CNN.

По его словам, главным аргументом в смене министра стало движение России к военной экономике.

«Я уверен, мы узнаем больше в ближайшее время. Это важный и интересный шаг», - подчеркнул Эспер.

Специальная операция изменила философию Минобороны России. На это указывает назначение Белоусова главой ведомства, отметил политолог Сергей Маркелов.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявлял, что на задачи оборонного комплекса необходимо смотреть шире.

Пентагон Военные Россия
10 мая 2024, 14:47
Назван тип оружия снайперов из состава ФСО
РИА «Новости»
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Фотографии работавших на параде Победы снайперов из Федеральной службы охраны, обеспечивающей безопасность президента России Владимира Путина опубликовал Telegram-канал «Военный осведомитель». Авторы уточнили, что стрелки получили на вооружение австрийские винтовки Steyr-Mannlicher SSG 08.

Это оружие разработки 2008 года, которое способно стрелять патронами различных калибров. Длина ствола винтовки составляет 600 миллиметров, а весит она 5,7 килограмма.

Судя по опубликованным снимкам, снайперы следили за обстановкой со стены Кремля, об этом свидетельствуют характерные зубцы, рядом с которыми на специальных сошках снайперы закрепили свое оружие.

Путин в минувший четверг, 9 мая, перед началом парада Победы на Красной площади обратился к жителям страны с речью. В ходе своего выступления он подчеркнул, что правду о подвигах советского народа во время Второй мировой войны забывать нельзя.

Президент отметил, что западные страны начали переписывать свою историю, оправдывать фашизм, чтобы снова привести к масштабным столкновениям народов ради сохранения своего господства. Путин пообещал, что Россия сделает все, чтобы не допустить нового глобального столкновения.

Россия Оружие Владимир Путин Парад Победы
09 мая 2024, 12:45
Путин призвал военных минимизировать потери на поле боя
РИА «Новости»
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Выполнение боевых задач должно проходить с минимальными потерями. Об этом в ходе встречи с военными заявил президент России Владимир Путин.

Он подчеркнул, что такие встречи для него имеют большое значение, поэтому он станет говорить откровенно и рассчитывает на такую же честность со стороны собеседников.

«Рассчитываю на такой откровенный разговор по поводу того, что и как у нас происходит на поле боя, что и как нужно сделать дополнительно, чтобы действия наших боевых подразделений были еще более успешными, чтобы задачи решались с минимальными потерями и чтобы, безусловно, мы добивались всех поставленных перед нами Родиной задач», - заявил Путин.

Военные Россия Владимир Путин
09 мая 2024, 11:57
Путин объяснил цель отработки применения нестратегического ЯО
РИА «Новости»
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Отработка российскими военными применения нестратегического ядерного оружия является плановой работой, в которой нет ничего необычного. Об этом заявил президент страны Владимир Путин.

«Это плановая работа, здесь нет ничего необычного», - сказал он.

Ранее министерство обороны сообщило, что согласно поручению Путина Генеральный штаб начал подготовку к проведению учений с привлечением ВМФ, авиации и ракетных соединений Южного военного округа. Военные отработают применение нестратегического ядерного оружия.

В ведомстве подчеркивали, что учения направлены на обеспечение суверенитета и территориальной целостности России в ответ на угрозы и провокационные заявления отдельных западных официальных лиц.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил ранее, что мир как никогда близок к ядерной войне. По его словам, к эскалации ведут заявления западных политиков.

Ядерное оружие Владимир Путин

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