Конфликт военной полиции с бойцами из Северной Осетии в Токмаке подтвердили

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Он напомнил, что накануне Темираев опубликовал в социальных сетях видео, в котором рассказал, как вместе с двумя однополчанами пострадал от действий военной полиции. По словам мужчины, силовики избили и унизили бойцов. Свое поведение полицейские объяснили жалобой местной жительницы.

«Наши ребята из батальонов „Шторм.Осетия“ и „Алания“ связались с командирами на местах. Выяснилось, что конфликт между военнослужащими 3-го батальона 71-го полка и военной полиции 70-го полка действительно произошел», - написал Меняйло.

Глава республики добавил, что уже связался с руководством Южного военного округа и передал сообщение командующему 58-й общевойсковой армией.

«Наши ребята ежедневно ценой собственной жизни выполняют боевые задачи! Такое отношение недопустимо ни к ним, ни к одному воину, который защищает на передовой суверенитет России», - подчеркнул Меняйло.

Губернатор заметил, что разбирательство сейчас продолжается, но каждый из виновных понесет наказание.

Глава Северной Осетии не в первый раз вступается за мобилизованных бойцов из своего региона. В начале апреля он обратился с заявлениями в военную прокуратуру Южного военного округа после того, как получил аудио- и видеозаписи, на которых командир одного из батальонов, дислоцированных на Херсонском направлении, недолжным образом обращался с солдатами. Среди них оказались мобилизованные из Северной Осетии.

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