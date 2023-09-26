Конфликт военной полиции с бойцами из Северной Осетии в Токмаке подтвердили

26 сентября 2023, 19:24
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Проверка подтвердила рассказ мобилизованного из Северной Осетии Арсена Темираева о необоснованном нападении военной полиции в Токмаке. Об этом в Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Меняйло.

Он напомнил, что накануне Темираев опубликовал в социальных сетях видео, в котором рассказал, как вместе с двумя однополчанами пострадал от действий военной полиции. По словам мужчины, силовики избили и унизили бойцов. Свое поведение полицейские объяснили жалобой местной жительницы.

«Наши ребята из батальонов „Шторм.Осетия“ и „Алания“ связались с командирами на местах. Выяснилось, что конфликт между военнослужащими 3-го батальона 71-го полка и военной полиции 70-го полка действительно произошел», - написал Меняйло.

Глава республики добавил, что уже связался с руководством Южного военного округа и передал сообщение командующему 58-й общевойсковой армией.

«Наши ребята ежедневно ценой собственной жизни выполняют боевые задачи! Такое отношение недопустимо ни к ним, ни к одному воину, который защищает на передовой суверенитет России», - подчеркнул Меняйло.

Губернатор заметил, что разбирательство сейчас продолжается, но каждый из виновных понесет наказание.

Глава Северной Осетии не в первый раз вступается за мобилизованных бойцов из своего региона. В начале апреля он обратился с заявлениями в военную прокуратуру Южного военного округа после того, как получил аудио- и видеозаписи, на которых командир одного из батальонов, дислоцированных на Херсонском направлении, недолжным образом обращался с солдатами. Среди них оказались мобилизованные из Северной Осетии.

Поддержите наш Telegram-канал своим бустом - и мы будем делать для вас огненные сторис.

Северная Корея Армия
Подразделения с ударными мини-дронами могут появиться в ВС России
21 октября 2023, 16:55
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В Вооруженных силах России задумались о создании подразделений с ударными мини-дронами. Это поможет стандартизировать применение данного вида вооружения, сообщил источник РИА «Новости».

Ударные мини-беспилотники представляют собой гражданские квадрокоптеры, приспособленные для сброса гранат на противника. Такие БПЛА стали инновационным направлением боевой работы в зоне проведения спецоперации.

«На сегодняшний день подобные дроны являются одним из эффективных и очень гибких средств поражения», - рассказал собеседник агентства.

В первую очередь мини-беспилотники используют для поражения живой силы противника и его опорных пунктов, а также для поражения бронетехники.

Пресс-секретарь сил обороны Украины «Юг» Наталия Гуменюк ранее заявила, что российские военные демонстрируют «чудеса технического усовершенствования» беспилотных летательных аппаратов «Ланцет». Дальность полета этих дронов увеличили до 70 километров.

Россия Армия
Новым командующим ВКС России стал генерал-полковник Афзалов — СМИ
20 октября 2023, 21:54
Пресс-служба Минобороны
Читайте нас в: Google Новости
Новым главнокомандующим Воздушно-космическими силами (ВКС) России вместо Сергея Суровикина стал генерал-полковник Виктор Афзалов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник.

Россия Армия
Россия опровергла закупки оружия в КНДР
20 октября 2023, 12:54
Пресс-служба Минобороны
Читайте нас в: Google Новости
Россия не получала оружие от КНДР. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия1», что это слухи. Его процитировал МИД.

«Конечно, [слухи]. Если они так полагаются на спутниковые снимки, то есть масса ситуаций, когда эти снимки могли бы помочь нормализовать обстановку, в том числе в отношении удара по больнице в секторе Газа», - сказал министр.

Сергей Лавров не подтвердил заявление представителя Пентагона Джона Кирби о военно-техническом сотрудничестве России с КНДР.

Сергей Лавров КНДР Оружие
Ростех запустит в серийное производство гаубицу «Коалиция-СВ»
20 октября 2023, 10:11
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
САУ «Коалиция-СВ» успешно прошла государственные испытания. Ее в скором времени запустят в серийное производство. Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации «Ростех».

Индустриальный директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации Бекхан Оздоев назвал гаубицу значимой вехой в развитии отечественной артиллерии и сравнил новую САУ с боевым роботом.

«Новейшая гаубица превосходит лучшие мировые и отечественные образцы по дальности и точности стрельбы, а также по времени решения боевых задач», - указали в пресс-службе.

«Коалицию-СВ» разработали для ликвидации артиллерийских и минометных батарей, бронированной техники и живой силы противника. Кроме того, благодаря автоматизированным процессам подготовки выстрела, САУ сокращает время начала стрельбы. Оружие может уничтожать средства ПВО и ПРО, а также пункты управления и полевые фортификационные сооружения.

Ранее концерн «Уралвагонзавод» (входит в Ростех) поставил российской армии партию новых танков Т-72Б3М и Т-90М «Прорыв». Эти боевые машины имеют дополнительную защиту от дронов-камикадзе.

Ростех Оружие Армия

Новости по теме