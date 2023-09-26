Конфликт военной полиции с бойцами из Северной Осетии в Токмаке подтвердили
Проверка подтвердила рассказ мобилизованного из Северной Осетии Арсена Темираева о необоснованном нападении военной полиции в Токмаке. Об этом в Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Меняйло.
Он напомнил, что накануне Темираев опубликовал в социальных сетях видео, в котором рассказал, как вместе с двумя однополчанами пострадал от действий военной полиции. По словам мужчины, силовики избили и унизили бойцов. Свое поведение полицейские объяснили жалобой местной жительницы.
«Наши ребята из батальонов „Шторм.Осетия“ и „Алания“ связались с командирами на местах. Выяснилось, что конфликт между военнослужащими 3-го батальона 71-го полка и военной полиции 70-го полка действительно произошел», - написал Меняйло.
Глава республики добавил, что уже связался с руководством Южного военного округа и передал сообщение командующему 58-й общевойсковой армией.
«Наши ребята ежедневно ценой собственной жизни выполняют боевые задачи! Такое отношение недопустимо ни к ним, ни к одному воину, который защищает на передовой суверенитет России», - подчеркнул Меняйло.
Губернатор заметил, что разбирательство сейчас продолжается, но каждый из виновных понесет наказание.
Глава Северной Осетии не в первый раз вступается за мобилизованных бойцов из своего региона. В начале апреля он обратился с заявлениями в военную прокуратуру Южного военного округа после того, как получил аудио- и видеозаписи, на которых командир одного из батальонов, дислоцированных на Херсонском направлении, недолжным образом обращался с солдатами. Среди них оказались мобилизованные из Северной Осетии.
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