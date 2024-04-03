03 апреля 2024, 09:14

Комплекс борьбы с FPV-дронами «Тетраэдр» испытали в зоне СВО

Global Look Press
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Комплекс радиоэлектронной борьбы «Тетраэдр» успешно испытали в зоне спецоперации. Об этом РИА «Новости» рассказал тульский разработчик беспилотных систем и комплексов РЭБ Андрей Иванов.

«Средство радиоэлектронной борьбы „Тетраэдр“ предназначено для прикрытия техники от угрозы в виде современных ударных FPV-дронов различных производителей», - поделился он.

Иванов назвал «Тетраэдр» надежным подавителем, который прошел жесткую программу тестирования и доказал эффективность. Его работу уже проверили на беспилотниках разных размеров.

Особенность комплекса в том, что его можно устанавливать как на военные, так и на гражданские объекты. Например, его можно использовать для защиты машин скорой или общественного транспорта. Стоит «Тетраэдр» около 300 тысяч рублей.

Ранее новую систему подавления дронов направили в зону СВО волонтеры-умельцы из Краснодара. Российские военные прозвали устройство «утюг» из-за внешней схожести. Устройство позволяет приземлить беспилотник, а затем захватить и перепрограммировать его.

Беспилотники Военные Работа Машины
03 апреля 2024, 06:13
Офицер назвал геймеров лучшими операторами БПЛА
Unsplash
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Увлекавшиеся компьютерными играми бойцы быстрее остальных осваивали управление дронами за счет развитой моторики рук. Командир взвода БПЛА 20-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск с позывным Бошка заявил об этом РИА «Новости».

«Это ему это очень сильно поможет. Вот у меня есть такие парни, у которых моторика рук очень сразу развита за счет этого. Поэтому это вообще идеальные парни, побольше бы таких здесь. Очень помогает, если игрался там в игрушки», - сказал он.

Военнослужащий посоветовал родителям не волноваться слишком сильно, если их сын-подросток много времени проводит за компьютером. Сам Бошка до мобилизации работал трактористом. Он заявил, что за последние полтора года методы ведения боевых действий в техническом плане сильно изменились, и теперь всю основную работу стали выполнять посредством беспилотников.

Российские беспилотники «Ланцет» и «Орлан» признали на Украине серьезной угрозой. Глава офиса президента Андрей Ермак заявил, что военные жаловались на атаки с их применением.

Видеоигры Беспилотники Оружие
01 апреля 2024, 09:24
Ленинградский военный округ возглавил генерал Лапин
РИА «Новости»
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Командующим Ленинградским военным округом назначили Героя России генерал-полковника Александра Лапина, который возглавлял Главный штаб Сухопутных войск ВС России. Об этом сообщил сайт Ura.ru.

Источник издания заявил, что начальника Главного штаба Сухопутных войск - первого заместителя Главнокомандующего Сухопутными войсками Александра Лапина назначили на новый пост. По его словам, став командующим ЛВО , генерал-полковник получил повышение.

«По сути, это равные должности, хотя, несомненно, должность командующего округом и параллельно группировкой почетнее», - сказал источник издания.

Официально о назначении не объявляли.

Александр Лапин родился в 1964 году в Казани. Он окончил Казанское высшее танковое командное училище, Военную академию бронетанковых войск и Военную академию Генерального штаба. До назначения командующим войсками Центрального военного округа в 2017 году возглавлял Общевойсковую академию Вооруженных сил России.

ЛВО создали в начале 2024 года. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что это сделали в ответ на расширение НАТО.

Санкт-Петербург Ленинградская область Военные Армия
01 апреля 2024, 08:33
Жителей Севастополя предупредили о громких звуках из-за реактивных бомбометов
РИА «Новости»
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У берегов Севастополя утром 1 апреля пройдет тренировка по противоподводно-диверсионному обеспечению с применением вооружений. Со стороны Северного мола послышатся громкие звуки, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«В районе Северного мола тренировка по ППДО, в том числе с применением реактивных бомбометов и других средств вооружения», - сказал он.

Михаил Развожаев предупредил о громких звуках со стороны акватории, связанных с учениями. Он заявил о спокойной обстановке в Севастополе.

Предыдущие маневры в районе Казачьей бухты, Северного и Южного молов провели 29 марта с применением стрелкового оружия. В тот же день у мыса Фиолент прошли учебные стрельбы с использованием взрывпакетов.

Российские военные 24 марта отразили массированную атаку на Севастополь. Один человек погиб, четыре получили ранения.

Почти 130 зданий повредили.

Военные учения Крым Взрывы Севастополь
01 апреля 2024, 07:20
Испытания нового робота для разминирования сняли на видео
Пресс-служба МЧС
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В России испытали новый отечественный самоходный гусеничный комплекс на дистанционном управлении для разминирования местности. Видео работы робота-сапера показало МЧС России.

Опытную эксплуатацию машины провели в ДНР на противопехотных минных полях, затем передали разработку ростовским специалистам. Донской спасательный центр МЧС России проверил основные технические характеристики самоходного гусеничного комплекса на дистанционном управлении, его способность проводить траление и расчищать местность без непосредственного присутствия человека.

«По итогам тестирования комплексы рекомендованы к принятию на снабжение в МЧС России», - объявила пресс-служба ведомства.

В зоне проведения спецоперации использовали робота-сапера «Проход» от ВНИИ «Сигнал». Он оставался в строю даже после нескольких подрывов на противотанковых минах.

Военные МЧС РФ Армия Импортозамещение

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