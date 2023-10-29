29 октября 2023, 23:11

Командующим группировкой войск «Днепр» назначили Михаила Теплинского

Википедия
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Командир Воздушно-десантных войск России генерал-полковник Михаил Теплинский назначен командующим группировкой войск «Днепр». О кадровых перестановках в российской армии написали «Известия» со ссылкой на источники.

До нового назначения Теплинский был заместителем командующего объединенной группировкой российских войск. А группировкой войск «Днепр» руководил генерал-полковник Олег Макаревич. Он сейчас ждет назначения на другую должность.

Михаилу Теплинскому 54 года. Он - уроженец Донецкой области. В 1991 году окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище имени Ленинского комсомола. Участвовал в ликвидации вооруженного конфликта в Приднестровье, в боях первой и второй чеченских войн.

В 2019 году стал начальником штаба, первым заместителем командующего войсками Центрального военного округа. В 2021 ему присвоили звание генерал-полковник. А в 2022 Теплинского назначили командующим Воздушно-десантными войсками.

Летом появилась информация о возможном возрождении 104-й гвардейской дивизии в составе ВДВ. По информации источника ТАСС, командование приняло окончательное решение о воссоздании дивизии на базе 31-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Произойти это должно к 1 декабря.

О планах возродить 104-ю гвардейскую воздушно-десантную дивизию к концу 2023 года также сообщал командующий ВДВ генерал-полковник Михаил Теплинский.

Россия Армия
29 октября 2023, 17:45
Кадыров подтвердил переход бывших бойцов «Вагнера» в чеченский спецназ
РИА «Новости»
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Свыше 170 бывших бойцов ЧВК «Вагнер» перешли в чеченский спецназ «Ахмат». Об этом в Telegram-канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Бывшие бойцы „Вагнера“ перешли в элитный спецназ „Ахмат“. В очередной группе более 170 воинов, имеющих боевой опыт в горячих точках, в том числе на территории Украины», - написал он.

Кадыров отметил, что бойцы «Вагнера» и ранее переходили в «Ахмат», но теперь произошло массовое пополнение личного состава.

«Уверен, что этому примеру последуют и другие представители ЧВК. Мы только рады этому. Всеобщими усилиями защитим Родину и будет единой семьей сражаться на территории специальной операции с врагами России», - добавил глава республики.

Ранее о массовом переходе бывших членов «Вагнера» в «Ахмат» сообщил командир чеченского спецназа Апти Алаудинов. Он отмечал, что бойцы обоих подразделений ранее уже работали вместе на смежных участках в зоне боевых действий.

Чечня Военные
27 октября 2023, 18:28
ВКС России возлавил генерал-полковник Афзалов
Пресс-служба Минобороны
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Генерала-полковника Виктора Афзалова назначили новым главнокомандующим Воздушно-космическими силами России. Об этом сообщили на сайте Минобороны России.

«В октябре 2023 года указом президента Российской Федерации назначили главнокомандующим воздушно-космическими силами», - указали в сообщении.

До назначения Афзалов занимал должность временно исполняющего главкома ВКС РФ. Ранее стало известно о его назначении на должность вместо генерала армии Сергея Суровикина.

Виктор Афзалов учился в Пушкинском высшем военном училище радиоэлектроники и противовоздушной обороны. В июле 2017 года он стал командующим армией ВВС и противовоздушной обороны Восточного военного округа.

В августе 2018 года его перевели на пост начальника главного штаба Воздушно-космических сил России.

В начале сентября у пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова пытались узнать о генерале Суровикине. Однако представитель Кремля не стал отвечать на вопросы журналистов.

Военные Россия Армия Сергей Суровикин
27 октября 2023, 13:13
ВМС США испытали новое оружие «независимости» в Тихом океане
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Военно-морские силы США испытали новое оружие на литоральном боевом корабле Savannah типа Independence, который прозвали «Независимостью». В восточной части Тихого океана американские военнослужащие запустили зенитную ракету Standard Missile 6 (SM-6), способную поразить надводные и воздушные цели, сообщило издание The Drive.

Для запуска боеприпасов ВМС использовали контейнерную пусковую установку Mk 70 Mod 1 Expeditionary Launcher. Испытания доказали «смертоносность LCS». В материале указали, что сама установка может вместить разные виды крылатых ракет Tomahawk.

«Семейство Mk 70 действительно предлагает относительно простой способ увеличить огневую мощь на самых разных кораблях», - уточнили в публикации.

ВМС США могут использовать установку на небольших надводных боевых кораблях с вертолетными площадками и судах класса Independence.

В начале сентября Пентагон сообщил об испытания баллистической ракеты Minuteman III. Успешный запуск прошел на базе американских космических сил Вандерберг.

США Ракеты Корабли Оружие Армия
27 октября 2023, 12:57
Офицер сравнил дальнобойность российских гаубиц и натовского вооружения
РИА «Новости»
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Ствольная артиллерия Вооруженных сил России уступила установкам НАТО в дальности стрельбы и ограничила возможности контрбатарейной борьбы. Но современные беспилотники и новая самоходная артиллерийская установка «Коалиция-СВ» помогут решить эту проблему, сообщило РИА «Новости».

Российские артиллерийские орудия, по словам автора статьи, существенно уступили натовским образцам в дальности стрельбы. Американская М777, польский Krab и французский Caesar рассчитаны на поражение с расстояния 30-40 километров, высокоточные системы - до 70 километров. Это осложнило ведение контрбатарейной борьбы.

«У нас не так много орудий, которые могут сравниться с 155-миллиметровыми гаубицами западного производства. <…> Разве что САУ „Малка“ бьет активно-реактивным на 47 километров. У других меньше», - заявил офицер первого армейского корпуса с позывным Клим.

Западной технике противопоставили разведывательные, ударные и универсальные БПЛА. Например, последние модификации «Ланцета» преодолевали 70 километров, предыдущие - до 50. Ростех завершил госиспытания и подготовился к серийному выпуску САУ «Коалиция-СВ» дальностью поражения 70-80 километров.

Главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский ранее указывал, что новая установка получила важные преимущества с военно-тактической точки зрения. Например, «Коалицию-СВ» снабдили автоматизированной системой управления наведением.

Беспилотники Оружие НАТО Армия

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