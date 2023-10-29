Командующим группировкой войск «Днепр» назначили Михаила Теплинского

До нового назначения Теплинский был заместителем командующего объединенной группировкой российских войск. А группировкой войск «Днепр» руководил генерал-полковник Олег Макаревич. Он сейчас ждет назначения на другую должность.

Михаилу Теплинскому 54 года. Он - уроженец Донецкой области. В 1991 году окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище имени Ленинского комсомола. Участвовал в ликвидации вооруженного конфликта в Приднестровье, в боях первой и второй чеченских войн.

В 2019 году стал начальником штаба, первым заместителем командующего войсками Центрального военного округа. В 2021 ему присвоили звание генерал-полковник. А в 2022 Теплинского назначили командующим Воздушно-десантными войсками.

Летом появилась информация о возможном возрождении 104-й гвардейской дивизии в составе ВДВ. По информации источника ТАСС, командование приняло окончательное решение о воссоздании дивизии на базе 31-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Произойти это должно к 1 декабря.

О планах возродить 104-ю гвардейскую воздушно-десантную дивизию к концу 2023 года также сообщал командующий ВДВ генерал-полковник Михаил Теплинский.