31 мая 2024, 11:58

Командиру Ил-76 Свешникову присвоили звание Героя России посмертно

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В марте в Ивановской области разбился Ил-76. Командиру воздушного судна Сергею Свешникову посмертно присвоили звание Героя России, сообщил командующий военно-транспортной авиацией Владимир Бенедиктов в интервью «Красной звезде».

«За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, командиру корабля майору Сергею Павловичу Свешникову было присвоено звание Героя Российской Федерации посмертно», - сказал он.

Самолет совершил аварийную посадку в поле рядом с деревней Подталицы. Пилот сумел увести его в сторону от жилых домов. Минобороны сообщило, что ЧП произошло из-за возгорания в двигателе после взлета. Очевидцы сняли на видео полет охваченного огнем воздушного судна.

На борту самолета находились 15 человек, в том числе восемь членов экипажа.

Место происшествия обследовала комиссия Главного командования ВКС России.

Авиация Военные Самолеты Армия
30 мая 2024, 08:53
Лавров предупредил США о последствиях развертывания ракет в Европе
Unsplash
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Россия откажется от односторонних самоограничений и примет меры ядерного сдерживания, если США разместят свои ракеты в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил об этом РИА «Новости».

Он предупредил, что развертывание наземных ракет средней и меньшей дальности не останется без реакции России. Какой именно, решит президент Владимир Путин. Лавров объяснил, что при размещении ракет в Европе и АТОР американские силы получат возможность накрывать командные пункты и места дислокации российских ядерных сил.

«Неизбежен отказ от односторонних самоограничений, введенных Россией после выхода США из Договора о РСМД. Не исключаем дополнительных шагов в сфере ядерного сдерживания», - сказал он.

Россия приостановила участие в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в 2019 году вслед за аналогичным решением США. Путин предупреждал, что российские войска не станут развертывать свои ракеты до тех пор, пока американские не сделают этого в Европе.

Ядерное оружие Сергей Лавров МИД РФ
25 мая 2024, 17:07
Чтобы каждый рубль работал. Путин — об эффективности экономики ВС России
РИА «Новости»
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России важно выстраивать эффективную экономику вооруженных сил. Такую задачу президент Владимир Путин поставил, открывая встречу с руководством предприятий ОПК в Королеве, сообщило РИА «Новости».

«Мы все понимаем, что при таких расходах экономика ВС, являющаяся частью экономики всей страны, должна быть выстроена соответствующим образом, с тем, чтобы каждый государственный рубль работал эффективно», - подчеркнул он.

Все средства, по словам Путина, важно не только эффективно расходоваться на нужды армии , а в целом вписываться в экономику.

Также он обратил внимание на ряд принятых ранее решений, которые призваны повысить эффективность и ускорить процесс ремонта, восстановления боеспособности вооружений и техники.

«Просил бы сегодня доложить, как организована эта работа», - добавил Путин.

Владимир Путин Армия
25 мая 2024, 08:18
Мантуров рассказал о формировании новой госпрограммы вооружений
РИА «Новости»
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В России начали разработку новой государственной программы вооружений на десятилетний срок. Об этом заявил первый вице-премьер Денис Мантуров, его слова привело РИА «Новости».

«На период с 2025 по 2034 год началось формирование новой государственной программы вооружений», - сказал он.

Вице-премьер отметил, что работа идет во взаимодействии с Военно-промышленной комиссией, Минпромторгом и Минобороны. Сейчас формируются облик и основные параметры программы. К 2025 году закончится действующая госпрограмма вооружений.

Государственная программа вооружений является документом для технического переоснащения Вооруженных сил России в среднесрочном планировании. Он определяет сбалансированный по срокам, ресурсам, заказчикам, задачам и целям комплекс мероприятий по производству специальной военной техники и вооружений.

Ранее западные СМИ обеспокоились из-за передового российского ЗРК С-500, который способен уничтожать самолеты новейшего поколения.

Россия Оружие
20 мая 2024, 15:39
Кремль ответил на вопрос о дате учений с нестратегическим ядерным оружием
РИА «Новости»
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Сроки учений с отработкой применения тактического ядерного оружия установит Минобороны. Поэтому все испытания проведут в соответствующие сроки. Об этом в беседе с журналистами заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он добавил, что сотрудникам средств массовой информации лучше обратиться с этим вопросом к военному ведомству.

«Есть поручение верховного главнокомандующего. Оно будет исполнено в соответствующие сроки», - заявил Песков.

О начале подготовки к совместным учениям военных России и Белоруссии с отработкой применения нестратегического ядерного оружия президент России Владимир Путин объявил 9 мая.

Глава государства подчеркнул, что мероприятие пройдет в три этапа.

Белорусские коллеги подключаться к российским силам на втором. Путин обратил внимание, что мероприятие носит плановый характер и ничего необычного в нем нет.

Ядерное оружие Кремль Белоруссия Военные учения Дмитрий Песков Россия

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