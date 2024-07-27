Китайский адмирал прибыл в Россию для участия в главном военно-морском параде
Командующий Военно-морскими силами Народно-освободительной армии Китая адмирал Ху Чжунмин прибыл в Россию для участия в главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Минобороны.
В рамках визита китайский военачальник встретился с замминистра обороны России Александром Фоминым.
«В ходе встречи обсуждены актуальные вопросы российско-китайского взаимодействия», - отметили в МО.
Представители министерства поблагодарили Китай за активное участие в мероприятиях ко Дню ВМФ России.
Президент Владимир Путин 27 июля подписал указ о проведении парада и праздничного салюта в Санкт-Петербурге. Подготовку мероприятия возложили на Минобороны. Парад пройдет 28 июля, начало - в 10:00 по московскому времени.