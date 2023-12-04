04 декабря 2023, 14:16

Картаполов назвал личным мнением предложения об увеличении срока службы по призыву

РИА «Новости»
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Никакой необходимости увеличить срок службы по призыву до двух лет на сегодняшний день нет, заявил журналистам глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Так он отреагировал на высказывания на этот счет членов комитета Виктора Соболева и Андрея Гурулева, сообщило РИА «Новости».

По мнению Соболева и Гурулева, в настоящее время необходимо рассмотреть возможность увеличения срока службы по призыву.

Картаполов в ответ заявил, что эти «умозаключения и высказывания» представляют абсолютно личное и частное мнением депутатов.

«Что касается позиции комитета по обороне Госдумы, то эти заявления никак с ней не коррелируются», - подчеркнул он.

Комитет ГД по обороне, по словам Картаполова, остается убежденным сторонником того, что никакой необходимости в увеличении срока службы по призыву нет.

Ранее с призывом увеличить срок срочной службы с одного года до двух лет выступал депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет. Также аналогичное предложение высказывал сенатор Владимир Джабаров.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тогда сообщал, что в Кремле вопрос увеличения срока службы не обсуждался. При этом он обратил внимание, что решающее мнение в вопросе останется за Минобороны.

Госдума РФ Россия Армия
03 декабря 2023, 23:27
Увеличить срок службы в армии предложили в Госдуме
РИА «Новости»
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Вопрос об увеличении срока службы в армии давно назрел, особенно с учетом серьезной военно-политической обстановкой в стране. Об этом изданию News.ru рассказал член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев.

По словам депутата, первые полгода новобранцы должны проводить в учебных частях, остальные полтора года - в действующей армии. Это позволит получить в итоге мощную и хорошо обученную армию.

«Тогда наши войска будут действительно боеспособными», - заявил Соболев.

Парламентарий пояснил, что современная техника требует обучения, для солдат должны проводить комплексы тренировочных мероприятий. А командиры должны учиться управлять подразделениями и организовывать взаимодействия между ними.

Депутат заключил, что поддерживает эту инициативу, но окончательное решение примет президент России. Соболев считает, что у инициативы не будет противников, так как это решение позволит защитить суверенитет страны и отразить агрессию Запада.

Ранее Минобороны РФ объяснило указ президента Владимира Путина об установлении штатной численности ВС России. Увеличение числа военных поэтапно реализуют за счет граждан, которые намерены добровольно подписать контракт.

Госдума РФ Армия
03 декабря 2023, 13:16
Россиянам рассказали о новых бронебойных пулях для винтовки ОСВ-96
РИА «Новости»
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Новые высокоточные бронебойные моноэлементные пули позволяют винтовке ОСВ-96 пробивать бронетранспортеры стран НАТО. Об этом заявил специалист ЦКИБ СОО Алексей Матвеев в эфире телеканала «Звезда».

Новинку произвел филиал Тульского КБП «Высокоточных комплексов» Ростеха. Благодаря небольшому числу элементов в пуле уменьшаются ошибки «нестабильности» при стрельбе, отметил Матвеев.

«Если штатные боеприпасы обладают многоэлементными пулями, то в данном патроне пуля уже одноэлементная, то есть она сделана, выточена из цельного прута стали», - рассказал специалист о характеристиках разработки.

Новинка может поразить легкий бронеавтомобиль на расстоянии до двух километров, а для более серьезных целей дистанция поражения составляет 1,5 километра. Матвеев добавил, что пуля пробьет с расстояния 100 метров борт западного БТР с усиленной броней.

Ранее российские инженеры разработали модуль дистанционного управления танковым пулеметом. Платформа позволяет оператору на расстоянии до одного километра наблюдать и атаковать цели.

Ростех Оружие
02 декабря 2023, 12:22
Сверхзвуковой снаряд увеличенной дальности для РСЗО создали в России
РИА «Новости»
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Тульское научно-производственное объединение «Сплав» запатентовало усовершенствованный сверхзвуковой снаряд для реактивных систем залпового огня. Он обладает улучшенными характеристиками точности и аэробаллистическими характеристиками, а также увеличенной дальностью стрельбы.

«Указанный положительный эффект подтвержден летно-конструкторскими испытаниями образцов сверхзвуковых реактивных снарядов, выполненных в соответствии с предлагаемым изобретением», - процитировал RT описание изобретения к патенту.

Усовершенствовать снаряд удалось в частности благодаря выбору соотношения геометрических параметров носовой части корпуса и аэродинамических рулей.

НПО «Сплав» имени Ганичева произвело уже около 50 РСЗО для российских сухопутных войск, ВКС и ВМФ.

Ранее компания «АрморАура» из Сколкова вместе с новосибирскими коллегами создала бронежилеты с помощью лазерно-плазменных технологий. Пульсирующая лазерная плазма придает изделию новые свойства. Бронежилеты с пластинами уже испытали в Московской области и ДНР. Изделие оказалось надежным и работоспособным.

Оружие Армия
01 декабря 2023, 21:15
Путин подписал указ об установлении штатной численности ВС России
РИА «Новости»
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Президент Владимир Путин подписал указ об установлении штатной численности ВС России. Она составит два миллиона 209 тысяч 130 единиц, сообщили в Кремле.

«Установить штатную численность Вооруженных Сил Российской Федерации в количестве 2 209 130 единиц, в том числе 1 320 000 военнослужащих», - отметили в пресс-службе Кремля.

Глава государства поручил правительству выделить Минобороны средства из федерального бюджета для реализации этой задачи.

Предыдущий указ об установлении численности от 25 августа 2022 года признали утратившим силу. Новый документ вступил в силу со дня подписания.

Законы Владимир Путин Армия

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