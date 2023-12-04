Картаполов назвал личным мнением предложения об увеличении срока службы по призыву

По мнению Соболева и Гурулева, в настоящее время необходимо рассмотреть возможность увеличения срока службы по призыву.

Картаполов в ответ заявил, что эти «умозаключения и высказывания» представляют абсолютно личное и частное мнением депутатов.

«Что касается позиции комитета по обороне Госдумы, то эти заявления никак с ней не коррелируются», - подчеркнул он.

Комитет ГД по обороне, по словам Картаполова, остается убежденным сторонником того, что никакой необходимости в увеличении срока службы по призыву нет.

Ранее с призывом увеличить срок срочной службы с одного года до двух лет выступал депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет. Также аналогичное предложение высказывал сенатор Владимир Джабаров.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тогда сообщал, что в Кремле вопрос увеличения срока службы не обсуждался. При этом он обратил внимание, что решающее мнение в вопросе останется за Минобороны.