Кадыров рассказал о подготовке перешедших в «Ахмат» бывших бойцов «Вагнера»

В качестве подтверждения своих слов он опубликовал видео с подготовкой бойцов.

«Прежде чем приступить к выполнению оперативно-боевых задач, парням необходимо пройти боевое слаживание. Это ощутимо повысит их эффективность» - пояснил Кадыров.

Глава Чеченской Республики подчеркнул, что инструкторы добиваются от бойцов глубоких знаний в разных областях, чтобы они могли применить их в зависимости от ситуации, с которыми им придется столкнуться на передовой.

«Спецназ „Ахмат“ берет качеством, а не количеством. Этот факт известен всем. И я рад, что сегодня ряды знаменитого подразделения пополнили бойцы, которые имеют прекрасный боевой опыт, зарекомендовали себя как храбрые и исполнительные воины», - добавил Кадыров.

О переходе в состав чеченского спецназа «Ахмат» бывших бойцов частной военной компании «Вагнер» стало известно в конце октября. Заместитель командира отряда заявил, что бывшие бойцы создали внутри спецназа отряд «Камертон» для участия в специальной военной операции. Он подчеркнул, что среди бывших «музыкантов» оказались не только командиры, но также и бронетанковые группы, артиллеристы, а также основной костяк штурмовых групп.