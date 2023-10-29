Кадыров подтвердил переход бывших бойцов «Вагнера» в чеченский спецназ
Свыше 170 бывших бойцов ЧВК «Вагнер» перешли в чеченский спецназ «Ахмат». Об этом в Telegram-канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
«Бывшие бойцы „Вагнера“ перешли в элитный спецназ „Ахмат“. В очередной группе более 170 воинов, имеющих боевой опыт в горячих точках, в том числе на территории Украины», - написал он.
Кадыров отметил, что бойцы «Вагнера» и ранее переходили в «Ахмат», но теперь произошло массовое пополнение личного состава.
«Уверен, что этому примеру последуют и другие представители ЧВК. Мы только рады этому. Всеобщими усилиями защитим Родину и будет единой семьей сражаться на территории специальной операции с врагами России», - добавил глава республики.
Ранее о массовом переходе бывших членов «Вагнера» в «Ахмат» сообщил командир чеченского спецназа Апти Алаудинов. Он отмечал, что бойцы обоих подразделений ранее уже работали вместе на смежных участках в зоне боевых действий.