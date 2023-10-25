Кадыров объявил о создании батальона имени первого имама Кавказа
В Чечне создадут новый батальон имени первого имама Кавказа шейха Мансура. Реконструкция базы армейского подразделения в Гудермесе подходит к концу, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Рамзан Кадыров.
«Завершается формирование нового батальона Министерства обороны России, который будет носить имя шейха Мансура , выдающегося представителя чеченского народа, первого имама Кавказа», - написал он.
Командиром подразделения назначили Руслана Геремеева. Вместе с ним Рамзан Кадыров проинспектировал строительную площадку в Гудермесе, где возводят базу для размещения и подготовки личного состава. Строители возвели две новые и реконструировали четыре имевшиеся казармы, заменили коммуникации, оборудовали плац, парковку, столовую, места для намаза. По словам главы Чечни, работы подошли к завершающей стадии.
В сентябре 2022 года в Чечне создали новый полк и три батальона. Численность военнослужащих этих подразделений превысила три тысячи человек.