Кадыров объявил о создании батальона имени первого имама Кавказа

«Завершается формирование нового батальона Министерства обороны России, который будет носить имя шейха Мансура , выдающегося представителя чеченского народа, первого имама Кавказа», - написал он.

Командиром подразделения назначили Руслана Геремеева. Вместе с ним Рамзан Кадыров проинспектировал строительную площадку в Гудермесе, где возводят базу для размещения и подготовки личного состава. Строители возвели две новые и реконструировали четыре имевшиеся казармы, заменили коммуникации, оборудовали плац, парковку, столовую, места для намаза. По словам главы Чечни, работы подошли к завершающей стадии.

В сентябре 2022 года в Чечне создали новый полк и три батальона. Численность военнослужащих этих подразделений превысила три тысячи человек.